Berardo e o final da Guerra dos Tronos

No momento em que cheiro estas linhas, perdão, em que escrevo esta linha, já mais de um milhão de desocupados, perdão, de pessoas, assinou uma petição para que se arranje um novo final para a série televisiva Guerra dos Tronos, por não terem ficado satisfeitas com o que lhe deram os argumentistas originais.

A sensação não é nova.

No dia 30 de Abril de 1945, na eminência de ser capturado pelas forças soviéticas que tinham conquistado a cidade de Berlim, no seu Führerbunker, Adolf Hitler punha fim à vida dando um tiro nos seus próprios cornos, roubando assim esse prazer a vários milhões de pessoas um pouco por todo o mundo. Como se não fosse suficiente, para não dar o gostinho aos soldados russos de, pelo menos, lhe mascararem o cadáver com um fato de palhaço, ou de Pai Natal, e de lhe escreverem na testa «Chumbei três vezes na terceira classe», ordenou que o seu corpo fosse regado com gasolina e destruído. Assim fizeram. No dia seguinte, Goebbels seguia o exemplo do patrão. Não era este o final que a história merecia.

Mas não foi só: ao contrário de Mussolini, que acabou com a cabeça espetada num pau em Roma, durante os julgamentos de Nuremberga, alguns dos réus, como foi o caso dos grandessíssimos filhos de uma alternadeira, perdão, dos altos oficias nazis Hermann Göring, Emil Haussmann, entre outros, conseguiram tomar as suas cápsulas de cianeto e mandarem-se assim a si mesmos para o galheiro, em vez de se tornarem namoradas de outros reclusos na prisão para o resto das suas vidas. Eles é que tomaram o cianeto, mas quem ficou com um sabor amargo na boca foram os aliados, com esta injustiça de não se fazer justiça.

É, portanto, antigo este sentimento de que os tipos que escrevem o argumento da História deviam ser despedidos. E os que fazem o casting. E, já agora, o catering também. Salva-se o guarda-roupa, que nisso as SS eram impecáveis.

Mas esta situação veio a ser mais ou menos vingada em 2009 por Quentin Tarantino com o seu filme Inglourious Basterds, que nos oferece um final alternativo, em que os nazis, incluindo Hitler e Goebbels, são chacinados e posteriormente incendiados dentro de um cinema por soldados americanos.

Este será certamente o exemplo mais extremo, mas abre a porta a que se pensem noutros finais alternativos para vários episódios, desde os grandes momentos da História, até àquela mensagem que se manda bêbedo às quatro da manhã a dizer que gostaríamos de comer a nossa prima. Ou o nosso primo. Ou um final em que não deixámos o Facebook aberto no trabalho. Ou em que não mandámos nudes por engano à nossa tia Alzira.

Mesmo na História de Portugal, há certas figuras que, à luz de um novo entendimento, mereciam um final diferente. Lembro-me por exemplo, do rei D. Dinis, que se fartava de chatear a mulher, a Rainha Santa, pelas obras de caridade que fazia. Ora com tantas coisas que havia para se zangar com a mulher em tempos de pouca emancipação feminina, como passar mal a ferro aqueles collants que eles usavam, ou pôr ananás na pizza, ou esquecer-se sempre de guardar a cerveja no frigorífico, logo havia de ser uma coisa tão meritória como a beneficência que lhe causava tamanho desagrado. A senhora lá se conseguiu livrar de umas boas castanhadas, supomos, ao transformar em rosas, como se sabe, o pão que levava aos pobres. Merecia D. Dinis ser transformado, por exemplo, em Pikachu, e ridicularizado até ao fim dos seus dias por ser amarelo e falar fininho. Ou que lhe crescesse no rabo um pinheiro, árvore que levava tão em gosto que transformou metade do país num pinhal.

Também Pedro Álvares Cabral, por cá ainda muito apreciado, é hoje julgado um grande sacana na terra que descobriu. Sobretudo por causa do que se fez às pessoas que já lá estavam antes de ele a ter descoberto. Merecia, dirão alguns, ser achacado para sempre por descobertas. Descobrir, sei lá, na noite do seu casamento que a mulher afinal se chamava Carlos António. Ou descobrir que afinal tinha as faturas da EDP em débito direto e que tinha ficado sem metade do ordenado, lá com os acertos deles. Ou que a caravela onde seguia tinha um buraco gigantesco no casco.

Num mundo cada vez mais virtual, há finais alternativos para todos os gostos: o Porto campeão. Conan na final da Eurovisão. Madonna fora da final da Eurovisão. O céu é o limite.

Por mim, tenho andado a pensar num final alternativo àquele que se espera para Joe Berardo: o de não lhe acontecer rigorosamente nada, como tem sido o caso com aqueles que, pese embora menos palhaços, não fizeram muito diferente dele. (Ricardo Salgado, por exemplo, poderia, nestas reviravoltas da imaginação, ficar autoimune ao repelente das melgas da Comporta).

Que gaudio nos daria a todos que a pressão do duche da casa de banho ilegal que o Comendador mandou construir na sua casa da Infante Santo fosse muito fraca. Daquelas pressões tão fracas que saímos do banho e parece que nem nos lavámos. Ou que o frasco de champô estivesse sempre vazio. E que caísse sempre ao chão quando pegasse nele. Ou que se tivesse sempre esquecido da toalha na corda da roupa. Ou que lhe tocasse sempre o telefone a meio e tivesse de ir a patinhar a casa toda para atendar, não fosse ser alguém importante. Ou que a torneira do lavatório tivesse imensa pressão e ele se esquecesse sempre e se molhasse todo quando fosse lavar os dentes. Ou que a retrete estivesse sempre entupida. Ou que estivesse sempre na última folha do papel higiénico.

Ou que o mercado da arte, farto de Banskies e de Jeffes Koones, deixasse cair a contemporânea e se voltasse para a redescoberta dos Meninos da Lágrima, e a sua coleção inteira passasse a valer menos que uma garagem no Funchal.

Isto sim, são petições que vale a pena assinar. Agora, a Guerra dos Tronos?

Vão mas é trabalhar!