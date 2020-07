Não foi para menos. Nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência tenha sido fixada em lei anterior. Tal constitui o princípio do juiz natural consagrado, enquanto garantia de defesa, na Constituição da República Portuguesa. E, de tal princípio decorre aquilo que é óbvio, que a distribuição de processos é aleatória e feita de acordo com princípios objectivos e pré-definidos não podendo nunca ocorrer a escolha de juízes para processos ou a escolha de processos para juízes.A violação de tais regras constitui um atentado à necessária imparcialidade e isenção dos Tribunais e dos seus juízes – princípio basilar de um qualquer Estado de Direito. Tal violação acontecer num Tribunal Superior que é, simultaneamente, um dos Tribunais onde são apreciados e decididos os processos de maior relevo e mais mediáticos do País importa, como repetidamente – e justamente – foi mencionado, elevados danos na credibilidade e na imagem das instituições e da democracia portuguesa.Na sequência de tais factos o Conselho Superior da Magistratura instaurou processos disciplinares com vista ao apuramento da eventual violação dos deveres funcionais por parte dos Magistrados envolvidos e determinou a averiguação sobre o modo como se processou a distribuição processual – concretamente a manual – nos Tribunais Superiores nos últimos três anos, contados desde Janeiro de 2017.A mencionada averiguação foi feita e o respectivo relatório, agora tornado público, concluiu que dela resulta não ter sido encontrado qualquer caso em que a distribuição manual de processos nos Tribunais Superiores, no período de tempo em causa, tenha sido efectuada sem razão que legalmente a justifique. Não existe, por isso, qualquer motivo de responsabilização de qualquer interveniente na aludida distribuição.Aquilo que se exigia à entidade competente, no caso o CSM, foi feito. Em momento algum se viu a desvalorização da situação ou da sua gravidade. Verificou-se, desde o início – e ainda antes do conhecimento público do caso, como viemos posteriormente a saber – uma tomada de posição firme, no sentido de que todas as averiguações necessárias seriam efectuadas, até completo esclarecimento dos procedimentos da distribuição e que seriam extraídas as consequências daí resultantes.O CSM actuou, instaurando os processos disciplinares que entendeu como adequados. Averiguou o que se impunha e, com a celeridade possível, prestou a informação pública completa e adequada a tranquilizar os cidadãos sobre a confiança, transparência e integridade do sistema de Justiça. Os processos criminais relativos aos factos em causa seguem os seus termos normais.Está tudo resolvido?Não está. Mas a abordagem franca e directa sobre os problemas graves que surgem é o primeiro passo para o restabelecimento de qualquer relação de confiança. A confiança não assenta na ausência de obstruções ao sistema mas sim na forma como estas, surgindo, são abordadas e resolvidas.A total transparência da justiça, sobretudo nesta matéria tão delicada e relevante como é a distribuição de processos, impõe-se sendo essencial à confiança e à justiça.E, de tudo isto, fica a certeza de que ninguém está acima da lei. Isso é uma garantia de que o sistema judicial funciona.