A OMS define saúde mental como o estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, pode fazer face ao stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere.No final de 2019, Portugal foi considerado o 2º País da Europa com a mais elevada prevalência de doenças mentais, sendo incluídas nestas a ansiedade, a depressão, as perturbações associadas aos consumos de álcool e drogas e outras mais graves como os transtornos bipolares ou a esquizofrenia as quais, no seu todo, atingem mais de 1/5 da sua população. A par disto, no mesmo período de tempo, os números revelam o nosso País como um dos da Europa onde mais se vendem/compram ansiolíticos e antidepressivos (respectivamente 10,5 milhões e 8,8 milhões de embalagens, no ano de 2018). No ano de 2017, os antidepressivos representaram 2% das vendas de medicamentos em Portugal. Tais taxas de consumo de medicação representam o dobro daquela que apresentam países como a Holanda e a Itália.Em Portugal, tal como no resto do mundo, as perturbações depressivas têm sofrido um aumento significativo e preocupante. Com referência ao ano de 2015, a Organização Mundial de Saúde indicou os 300 milhões como o número estimado de pessoas que sofrem de depressão no mundo. Tal representa cerca de 4,4% da população mundial.Em todo o mundo, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio. Um número ainda superior de pessoas tenta matar-se, sem sucesso. O suicídio é a 2ª principal causa de morte entre os 15 e os 29 anos de idade. A depressão é a causa que mais contribuí para estas mortes.Em Portugal mais de 80% dos utentes do Serviço Nacional de Saúde recorrem ao médico de família para serem acompanhados em doenças do foro psicológico. São em número muito reduzido aqueles que consultam psicólogo ou psiquiatra devido à manifesta insuficiência destes profissionais no SNS. No ano de 2015, de acordo com as recomendações da OMS deveriam existir 2219 psicólogos no SNS (1 por cada 5.000 habitantes), quando apenas existiam 601.No ano de 2018 eram 631 os psiquiatras inseridos no SNS e que acudiam a toda a população nacional. As consultas muito prioritárias (que, de acordo com a lei aplicável deveriam ocorrer em 30 dias) apresentavam esperas de cerca de 3 meses. Num País em que 1 em cada 10 adolescentes apresenta diariamente sintomas de tristeza, o SNS dispunha apenas de 120 pedopsiquiatras, chegando as esperas para primeira consulta a atingir os 8 meses.A saúde mental continua a ser um assunto tabu que não é abertamente falado e discutido de forma profunda, em todas as suas vertentes. O ser humano, por natureza, gosta de acreditar, ou mostrar que acredita, ainda que negando evidências, que está tudo bem. Trata-se de um assunto desconfortável e que trás ao de cima aquilo que muitos acham ser as imperfeições de vidas que se pretendem mostrar perfeitas.Como tal ainda hoje a estigmatização e discriminação andam de par em par com as doenças mentais: não são compreendidas, não são aceites e, pior, são habitualmente, deturpadas. Trata-se de um assunto que tem que ser falado e discutido de forma aberta e franca, de forma esclarecida, que tem que entrar na discussão dos portugueses e ser compreendido.As pessoas têm que perceber que a depressão é uma doença e não uma tristeza ou mero desinteresse pelo mundo, que passa com uma ida ao cinema ou com um jantar de amigos. Têm que entender que a dor e o sofrimento de uma mente doente não é sequer imaginável e que não se pode comparar o que se desconhece. E que uma doença, física ou mental, não é um fracasso, uma derrota ou um sinal de fraqueza. Só essa compreensão generalizada permitirá que todos aqueles que se sentem doentes não sintam necessidade de o esconder e que procurem ajuda.As doenças, sejam elas quais forem, existem e nem sempre são visíveis. Não têm culpados. Existem e pronto.Necessário é que quem precisa tenha onde recorrer. E, por isso, acima de tudo, importa que o Estado invista de forma séria, consistente e continuada na saúde mental, sendo urgente a sua equiparação à saúde física. É que a saúde física e a saúde mental são inseparáveis. O ser humano é uno, uma não existe sem a outra.