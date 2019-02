Perceber a Justiça através do futebol

No último fim-de-semana o Dr. Rui Rio anunciou algumas das suas medidas para transformar a Justiça.

Em primeiro lugar, afirmou de forma expressa que pretende uma maioria de não magistrados nos respectivos conselhos superiores.

Em segundo, manifestou a intenção de acabar com a violação do segredo de justiça.

Quanto a este último ponto não foram avançadas quaisquer medidas concretas para que o objectivo seja atingido.

Os magistrados do Ministério Público são a favor de todas as medidas eficazes que possam erradicar a violação do segredo de justiça, uma vez que este causa fortes danos reputacionais à instituição, aumenta a pressão sobre os procuradores titulares dos processos e prejudica a investigação.

No que diz respeito ao primeiro ponto, alteração da composição dos conselhos superiores das magistraturas, é um assunto que irá ainda suscitar grande discussão pela sua importância.

Para simplificar a questão e ser mais elucidativo vou falar de futebol.

Imaginem que a direcção de um clube de futebol pretendia obter bons resultados.

Para o efeito contratava um treinador e os jogadores escolhidos por este.

As escolhas que a direcção efectuar serão relevantes para o sucesso da equipa ou não?

A contratação de um bom treinador experiente e conceituado terá importância no desempenho da equipa ou não?

A selecção de jogadores com provas dadas e adequados para cada posição será importante para a qualidade do jogo da equipa e obtenção de bons resultados futuros?

Quando pensamos em futebol, tema que todos os portugueses mais ou menos dominam, as respostas parecem ser óbvias.

Agora vamos transpor esta realidade para o Ministério Público.

Se a direcção do Ministério Público ( Conselho Superior do Ministério Público) escolher um mau treinador ( Director do DCIAP ou DIAP) e jogadores inadequados para os lugares ( procuradores sem a experiência ou formação necessária para investigar crimes de corrupção), tais escolhas terão influência ou não no resultado final ?

A resposta é simples, basta pensar no futebol.

Entre outros aspectos, os defensores da alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público ( em que se incluem diversos políticos do Bloco Central) tencionam escolher os "treinadores" e as equipas de procuradores que investigam a corrupção.

A situação é mais grave porquanto neste momento a generalidade dos membros não magistrados do Conselho Superior do Ministério Público são advogados, ou seja, "jogam" na equipa contrária.

É de salientar que há advogados que são actualmente membros do Conselho Superior do Ministério Público e defendem arguidos em alguns dos processos criminais mais mediáticos do País, incluindo a Operação Marquês.

Imaginem que se criava uma norma em que se estabelecia que a generalidade dos membros da direcção do Sport Lisboa e Benfica seria ocupada por sócios do Futebol Clube do Porto ou vice-versa.

Alguém acredita que os sócios do clube adversário trabalhariam arduamente para encontrar as melhores soluções para o clube rival?

Na semana passada os membros do Conselho Superior do Ministério Público eleitos pela Assembleia da República foram ouvidos na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República.

Destaco o facto de dois dos advogados que ali foram ouvidos, um indicado pelo PS e outro pelo PSD, defenderam um Conselho Superior do Ministério com uma maioria de membros eleita pela Assembleia da República e uma diminuição dos poderes do Procurador-Geral da República.

Nessa audição destaco a crítica frontal de um dos membros à Senhora Procuradora-Geral da República pela posição que assumiu relativamente a esta matéria.

A dra. Lucília Gago assumiu uma posição corajosa, de princípio, de desapego ao cargo e de defesa da magistratura de que é a cabeça.

A posição da actual Procuradora-Geral da República foi intransigente contra quem pretende atacar princípios essenciais a um Estado de Direito Democrático, designadamente o princípio da autonomia do Ministério Público e da separação de poderes.

2- A Justiça e as pessoas com deficiência física

No dia 11 de Fevereiro de 2019, uma testemunha deslocou-se ao Tribunal de Leiria a fim de aí ser ouvida.

Como a pessoa em causa se deslocava de cadeira de rodas, a mesma não pôde ser ouvida na sala de audiências do primeiro andar, uma vez que não existe acessibilidade para o efeito.

Por essa razão foi necessário alterar-se o local da realização da diligência.

Infelizmente, são ainda muitos os tribunais e serviços de justiça que ainda não removeram as barreiras arquitectónicas e impedem a mobilidade de quem é limitado fisicamente.

Nesta matéria, o Estado deveria ser o primeiro a dar o exemplo, o que não sucede muitas vezes.