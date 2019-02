"Bate na mulher, mas é um bom pai"

A recente tragédia dos homicídios no Seixal veio novamente colocar a descoberto a desprotecção das crianças que vivem em contextos familiares onde existe violência doméstica no nosso país, mesmo quando os progenitores estão já em processo de separação e divórcio.

Dificilmente uma criança crescerá num contexto estável e livre de brutalidade nos casos de violência doméstica em que os pais tenham o exercício partilhado das responsabilidades parentais. O sistema jurídico português continua sem soluções eficazes para o aproveitamento que os agressores fazem, no âmbito do processo da regulação das responsabilidades parentais, para manter o contacto com a vítima e com os filhos. Para além de ser uma tortura psicológica, emocional e potencialmente física para o ou a progenitora agredida, reforça-se o sentimento de insegurança junto das crianças, o que as impede de viver uma vida livre e sem receios, inclusivamente impedindo ou retardando a sua recuperação.

Conceição Gomes, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, disse e com razão que é preciso ultrapassar a ideia, ainda presente nos tribunais, de que um agressor "bate na mulher, mas é bom pai. Isto é absurdo." Não posso estar mais de acordo. Não se consegue, de facto, perceber que mentalidade é esta que continua a basear decisões judiciais em ideias preconcebidas sobre questões de género e parentalidade. E neste sistema ainda tão preconceituoso, as mulheres e as crianças saem tendencialmente prejudicadas. Culpam-se as vítimas, ignora-se a violência alargada, desculpabilizam-se os agressores.

O comité GREVIO de peritos em violência doméstica indicou no seu relatório sobre a aplicação da Convenção de Istambul que o sistema judicial português tem de reconhecer que as crianças de famílias onde há violência doméstica são também vítimas; É por demais sabido que existe falta de comunicação entre os Tribunais Judiciais (onde o processo relativo ao crime de violência domestica é julgado) e os Tribunais de Família e Menores (onde o processo de regulação das responsabilidades parentais corre termos), o que prejudica gravemente a regulação das responsabilidades parentais em situações de violência doméstica; É mais do que claro que, à isenção de pagamento de taxas moderadoras para a vítima e para as crianças em geral, deve ser possibilitada a prestação de consultas de psicologia gratuitas para a vítima e para os filhos, sejam eles menores ou não; Sabe-se que é necessário reforçar a formação e consciencialização dos profissionais que trabalham nesta área, incluindo magistrados. Então porque é que não damos este passo em frente?

Não dispensando a avaliação de cada caso em concreto, precisamos que o sistema encontre respostas ágeis para aquelas que são sempre as perdedoras em contexto de violência doméstica: as crianças. Num país em que mais de metade dos jovens já sofreu violência no namoro e a maioria acha natural, conforme indicam os resultados do estudo nacional sobre a violência no namoro feito pela União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), precisamos de enviar sinais claros à nossa sociedade de que a violência, seja ela em que contexto for, não é tolerada, nem encarada como natural.

Esta mudança de mentalidades começa precisamente na forma como são geridas as situações em que as crianças estão no centro dos focos de agressões no seu próprio contexto familiar. As crianças precisam de crescer a saber e a sentir que o que é natural é o direito a existirem num ambiente seguro, que as faça sentir confiantes e felizes, para que o possam também ser enquanto adultas, no futuro.