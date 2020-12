Tudo pelo ar

Estou sentada à secretária e preparo-me para escrever sobre a inaceitável gestão política do dossier TAP. Sou interrompida por uma notícia de última hora: "Contribuintes já perderam quase 21 mil milhões de euros a ajudar bancos". Confesso que não sei se me apetece escrever ou gritar. Talvez seja a mesma coisa. As contas são fáceis de fazer. Cada um de nós já gastou cerca de 2.000 para tapar os buracos da banca.É esta a história das nossas vidas, de calculadora na mão a ver quanto do nosso suor, mérito e trabalho foi entregue para salvar prejuízos de privados. Pensava que não iria ser obrigada a voltar a escrever sobre a banca tão cedo. Estava certa de que já tinha esgotado os argumentos e até a minha energia para me debruçar sobre o assunto. Eis que os milhões nos sufocam de novo. Um detalhe: "só" 3,3 mil milhões foram para pagar juros. Pior. O argumento de que tudo seria excecional, expirou. Injectar dinheiro público para salvar prejuízos privados começa a ser a regra de um País que se perdeu nas prioridades.Volto ao início. Ajeito-me na cadeira e penso na TAP. O País que garante não ter margem para aumentar salários aos enfermeiros é o mesmo que se prepara para enterrar mais de 3 mil milhões para ter uma companhia de bandeira. Continuo à espera que me demonstrem o efeito TAP na economia real. Quero números. Exijo que me quantifiquem o "interesse estratégico". Até lá, posso demonstrar, o efeito que a falta de investimento na Saúde está a ter na vida dos portugueses. Basta olhar para as listas de espera pré-pandemia.Li esta semana que quem salvou a economia portuguesa foi o turismo. Certo? E quem salva diariamente os portugueses? Quem está ao seu lado, dia e noite, nos centros de saúde, nos hospitais, nos lares, nas unidades de cuidados continuados, nas equipas de emergência? Quem está a travar esta luta desde o primeiro dia? A resposta é óbvia. Portugal só encontrou 800 milhões de euros para reforçar o orçamento da Saúde em tempo de pandemia, mas descobriu quatro vezes mais para nacionalizar a TAP. Para os enfermeiros, nem aumento, nem subsídio de risco, nem diminuição da idade da reforma. Apertem o cinto. Vamos continuar a trabalhar para salvar a banca e a TAP. Até quando? Até aterrarmos todos numa cama de hospital. Aí vamos ter tempo para pensar em prioridades. Espero que não seja tarde demais.