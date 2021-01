Quase metade dos Enfermeiros que se formaram em 2020 pediram à Ordem a declaração para emigrarem. Sim. Em ano de pandemia, 1.230 enfermeiros manifestaram vontade de ir trabalhar para fora. Não é apenas cansaço. É muitas vezes desespero, ausência de esperança num País que o melhor que conseguiu, em pleno combate pandémico, foi apresentar contratos de quatro meses com solução.Os números mostram que Portugal falhou na urgência de fixar Enfermeiros ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Aos salários baixos junta-se a precariedade dos vínculos que são propostos. Nada disto são questões meramente laborais. É sobre dignidade e sobrevivência de um SNS que está no limite. A pandemia não justifica tudo. Os tempos já eram suficientemente difíceis antes da covid-19, mas o combate pandémico deveria ter justificado, pelo menos, que os responsáveis políticos tivessem percebido o risco que estávamos a correr. Não foi por falta de aviso.É preciso falar verdade nesta altura complicada. Portugal precisa de Enfermeiros para este cenário avassalador, mas eles não existem. Repito: não temos mais Enfermeiros. Todos os dias me chegam pedidos de instituições e eu não consigo ajudar. A ideia de não apostar numa política de fixação de recursos humanos está a sair-nos cara. Portugal tem neste momento mais de 20 mil Enfermeiros emigrados. Quantos deles gostariam de estar aqui, ao nosso lado e das suas famílias, a combater este inimigo global? Arrisco-me a dizer: quase todos. Tivessem os nossos governantes percebido, a tempo, que deixar a Saúde entregue às ordens de um ministro das Finanças podia dar mau resultado. Sobre isto, tenho linhas e linhas de texto escrito e declarações proferidas. Sabia que a emigração, um dia, iria rebentar-nos na mão. Chegou em modo bomba no pior momento das nossas vidas.Os Enfermeiros portugueses estabeleceram um compromisso com os portugueses e vão cumprir. Farão tudo o que estiver ao seu alcance para não deixar ninguém sozinho. Disso ninguém duvide.