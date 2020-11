Perdemos tempo e oportunidades

Poderíamos ter contratado mais cedo? Deveríamos. Poderíamos ter reorganizado os serviços desde Março? Deveríamos. Poderíamos ter reforçado camas? Óbvio. Poderíamos ter colocado os especialistas em Saúde Pública a trabalhar onde fazem falta? Claro. Então, por que razão não o fizemos? Porque para Saúde continuamos a contar tostões, a pensar demasiadas vezes antes de investir.

Chegámos a este ponto não por falta de avisos, nem de estudos. Todos sabíamos que seria este o cenário. Perdemos tempo. Quando o vírus nos deu uma pequena trégua, não fomos capazes de colocar, no terreno, uma estratégia de médio prazo. Ficámos presos a uma lógica de navegação à vista, reféns das conferências de imprensa diárias, da dança dos números que não dizem tudo, de decisões mal comunicadas e cheias de incoerências.

A Ordem dos Enfermeiros tem estado, desde a primeira hora, na linha da frente de combate a esta pandemia. O Governo sabe que pode contar com a nossa ajuda, aliás, à qual tem recorrido por diversas vezes. A verdade é que o Ministério da Saúde também sabe que não abriu um único concurso para Enfermeiros de cuidados gerais, ou especialistas, desde o início do ano. Foram, de facto, contratados, cerca de 1400 profissionais, mas esse é um número em linha com as contratações que são feitas todos os anos. A este número junta-se outro: quatro. Sim. Quatro meses de contrato. É isto que o Estado oferece a quem decide combater a pandemia e cuidar do outro.

Segundo dados que fizemos chegar ao Governo, temos neste momento pouco mais de 400 Enfermeiros disponíveis em Portugal, aos quais se juntam mais 200 especialistas em Saúde Pública que estão noutras funções. A estratégia, antes de avançar com ideias estranhas como ter militares a fazer rastreios, tem de passar por colocar as pessoas nos sítios certos. É imperioso chamar os especialistas para a linha da frente da monitorização dos contágios e reforçar os seus lugares com os Enfermeiros que temos ainda disponíveis.

Quanto às Unidades de Cuidados de Saúde, a situação é dramática. Não vale a pena inundar a opinião pública com promessas de mais camas e mais ventiladores. Nada disto funciona sem profissionais altamente qualificados. É preciso falar verdade às pessoas. Portugal tem um rácio de um enfermeiro para cada dois doentes em Unidades de Cuidados Intensivos. Na Europa, esse rácio é de um para um. A solução, pelo que parece, passa por fazer formação de 16 horas para um Enfermeiro integrar estes serviços altamente diferenciados. Errado. Perigoso. A formação deveria ter começado em Março. Estaríamos, agora, não numa situação ideal, mas com Enfermeiros que já contariam com mais de sete meses de formação. Perdemos tempo e várias oportunidades.

Os tempos que aí vêm serão particularmente dolorosos. Será elevado o custo a pagar por anos de desinvestimento, desorganização, e desvalorização do mérito. Não foi por falta de tantos avisos.