Vacina, Amor e Democracia

Ana Isabel Ribeiro foi a primeira enfermeira em Portugal a vacinar contra a covid-19. Na sua mão, a esperança de um País inteiro e o compromisso de toda uma classe profissional. À chamada, os enfermeiros voltaram a estar na primeira linha do serviço à comunidade. Foi assim agora, tal como aconteceu nos últimos 55 anos desde que foi lançado o Programa Nacional de Vacinação.

Se Portugal tem hoje uma das mais elevadas taxas de cobertura vacinal do mundo, esse feito deve-se, em grande medida, ao extraordinário trabalho dos enfermeiros portugueses. Uma empreitada que começa na consciencialização para a importância da vacina e continua no acompanhamento ao longo da vida. Escrevo sobre isto com a emoção de quem dedicou grande parte do seu trajecto profissional a este trabalho de proximidade, no centro de saúde, junto dos pais, das crianças e dos mais velhos.

Segundo dados da Comissão Europeia, mais de 95% dos portugueses acredita na segurança, efectividade e importância das vacinas do Programa Nacional de Vacinação. É deste ponto que partimos para o desafio das nossas vidas: travar esta pandemia com o recurso à vacinação em massa. Os enfermeiros portugueses têm o saber e a experiência necessária para garantir que o processo terá níveis elevados de sucesso. Naquilo que depender dos enfermeiros, estou certa de que não há razões para duvidar.

Vacinar é um gesto de amor, como se através da mão de alguém pudéssemos ganhar mais vida. Amor é isso, dar vida, acender uma luz num trilho escuro. Há algo que se ilumina quando um enfermeiro vacina. Chama-se esperança.

Vacinar é assistir ao triunfo da Democracia. Quem vacina não distingue ricos de pobres, doutorados de analfabetos, directores de subordinados. Não há raças, credos ou patentes. Vacinar é igualar em dignidade todas mulheres e todos os homens, porque o sucesso da vacinação em massa é o triunfo da civilização sobre a barbárie. O sucumbir do medo às mãos da ciência.