O que o local de trabalho diz sobre si? Gosta de chegar cedo ao trabalho? Decora muito o escritório? Tem a mesa limpa, organizada, minimalista?

Ler uma pessoa sem qualquer plano é exaustivo e o segredo é descobrir a história da pessoa através da arte e a ciência da espionagem e, algumas vezes, mesmo não tendo toda a verdade, temos de jogar com a probabilidade.

A casa, o escritório, o carro são também onde mostramos as nossas aspirações, sonhos e intenções. Observar como as pessoas os escolhem e decoram, em que gastam dinheiro e o que ignoram, dá-nos informação e podemos saber o que as suas escolhas dizem sobre elas, como se veem ou como querem ser vistos pelas outras pessoas.

Quando conhece alguém, entra num escritório ou numa casa, automaticamente está no modo recolha de informações. Tudo é uma pista. Coisas tão simples como, desde a assinaturas de e-mail, o que está na mesa de cabeceira, a estação de rádio que costuma ouvir, os autocolantes que coloca no carro, a mala que usa, as tatuagens, as publicações nas redes sociais (Facebook, Instagram ou Linkedin), as fotografias que tem expostas em casa, no escritório ou no ambiente de trabalho do seu computador ou telefone.

Porque será que a chefia tem escritórios maiores ou normalmente o seu escritório em pisos mais elevados? No mundo animal aquele que tem mais território é percebido como mais poderoso e mais atraente ou para se proteger das ameaças normalmente o Alfa ocupava posições superiores para emitir o seu poder e proteger de possíveis ameaças. Esta necessidade de poder advém da necessidade ainda mais forte de reprodução porque o sexo oposto escolhia com mais facilidade aqueles que garantiam melhor a sua sobrevivência que antigamente era percebida pela força física, mas nos dias de hoje também é percebida pelo status social, pela inteligência ou pelos bens materiais.

Ter uma cadeira de costas mais altas, também pode ser uma questão de conforto, para quem trabalha muito tempo sentado. Pode não ser um sinal claro de domínio, mas quando chega a uma empresa, e todos os colaboradores têm cadeiras com as costas baixas, e no escritório do diretor ou responsável da empresa, há uma cadeira com as costas altas ou superior aos colaboradores, o que é que isto indica?

Indica que a pessoa está a demonstrar território, que valoriza poder e controlo. Escolher uma cadeira também não é uma compensação? Sim. Se os colaboradores tiverem todos umas cadeira baixinha, e o responsável tiver uma cadeira enorme, é uma compensação. Se todos na empresa tiverem as cadeiras com as costas altas, não há uma leitura a fazer, poderá ser uma questão de cuidar, de igualdade.

Os hábitos diários das pessoas, aquilo que fazem e já nem têm a perceção que o fazem, pode dar-nos pistas muito interessantes sobre a essência delas. Os madrugadores são mais propensos a ser extrovertidos, ambiciosos e socialmente orientados, ao contrário das pessoas noturnas que têm taxas ligeiramente mais altas de introversão, ansiedade e são mais criativos.

Não só os comportamentos nos dão pistas, a forma como interagimos com os objetos, sejam eles nossos ou de outras pessoas.

Tem de ter em conta e compreender o que espera encontrar quando vai a um local, existe já um padrão pré-definido para cada local, um exemplo, se vai a um escritório de advogados, deve encontrar livros de leis, processos, certificados, folhas amontoadas. Por que refiro o padrão? Para ser mais fácil perceber o que é e não é normal estar e o que devia estar e não está. Se nesse escritório tem uma revista de motas é um indicador pessoal, mas se não existem livros de leis ou de consulta é motivo para desconfiar.

Tem de compreender o controlo que a pessoa tem sobre o ambiente, secretária, quarto, casa, website, assinatura de e-mail, compras, carro, autocolantes. Se quer perceber como a pessoa quer ser vista tem de olhar para objetos que ela controla e perceber anomalias. Por exemplo, nas redes sociais diz que adora arte e quando vai ao seu escritório ou casa não tem livros ou imagens de arte ou obras de arte, desconfie.

Se é das pessoas que gosta de chegar cedo, é mais ansioso e perfecionista, se chega com frequência atrasado tem dificuldade na gestão de tempo, por este motivo as pessoas mais pontuais têm nos seus espaços uma maior presença de calendários, listas de tarefas e relógios.

Outro facto interessante é que as pessoas que decoram os seus escritórios normalmente apresentam níveis mais elevados de satisfação no trabalho, bem-estar psicológico e saúde física.

Presença de post-its indica vontade de organização. Normalmente as pessoas que aspiram organização arrumam quando está o ambiente caótico, as pessoas que deixam a sua secretária desorganizada e não têm apelos pela organização nem post its ou caixas arquivos, logo a forma de ver a análise pode ser vaga e improvisada. Tendem a fazer reuniões não preparadas, por intuição e com falta de dados. A organização do escritório ou da secretária tende a ser semelhante à de casa.

Em reuniões quem entra primeiro é mais submisso, quem se senta em último está no comando. A posição onde se senta em relação ao seu chefe ou ao dominante indica a ligação e importância que tem para ele, quanto mais perto maior a importância e ligação.

Quem decora muito o escritório é extrovertido, esta pista é só para os escritórios, em casa não revela a mesma coisa. As pessoas extrovertidas gostam estar acompanhadas, por isso enfeitam os seus locais para socializar, alem de deixarem as portas abertas ou gosta de open-spaces, usam símbolos de amizade, fotografias de amigos, prémios, taça, valores materiais como relógios, canetas, símbolos de vitórias, gostam de espaços confortáveis com plantas, música ou rádio, podem ter rebuçados ou doces nas secretárias. As introvertidas em contraste, menos entusiastas, fecham mais as portas, têm paredes frias e cadeiras menos confortáveis. Os criativos usam mais símbolos sobre arte, leitura e decoração ligada a música e ao teatro. Os extrovertido gostam mais de mobília mais confortável e preocupação mais com aparência.

Uma das áreas que gera mais atenção é a mesa de trabalho, tem que considerar duas situações: desarrumação por desarrumação ou desarrumação por falta de tempo. A secretária pode estar limpa, porque foi limpa ou porque nunca a utiliza, um dos pontos que pode confirmar é o balde do lixo e comparar com a secretária.

Escritório e mesa limpa, organizada, minimalista e com poucas coisas tem tendência a ser de pessoas analíticas e ponderadas. No entanto, se a mesa tem um aspeto ou objetos diferenciadores, copos de canetas com mensagens ou com canetas de muitas cores indica pessoas emocionais, que não gostam de rotina e são mais criativas.

Pessoas que fazem muitas listas tendem a procrastinar e quem copia seja comportamentos ou objetos de vizinhos ou colega, não é por mal, tem como objetivo impressionar, eles querem ser percebidos como os melhores.

Normalmente, as mulheres colocam mais material de decoração que os homens e usam diferentes itens. Se encontra um escritório com plantas, símbolos de relações pessoais com amigos, família ou cães, é muito provável que seja o escritório de uma mulher. Escritórios de homens tendencialmente têm mais objetos de desporto e de conquistas.

As pessoas que decoram ou personalizam o seu escritório ou a sua secretária tendem a ter maior níveis de satisfação no trabalho e melhor saúde mental, por isso existem empresas que deixam decorar a secretária para ter colaboradores mais felizes. Uma secretária personalizada indica compromisso para com a empresa, mais do que aqueles que não colocam qualquer símbolo o que revela distanciamento emocional à empresa. Especialmente se forem símbolos com colegas, família, amigos ou lembranças, no fundo os colaboradores acabam por misturar a sua vida pessoal com a profissional, personalizando a sua secretária de forma a minimizar a diferença. Quanto maior a diferença entre a personalização da secretária e a vida pessoal menor o compromisso.