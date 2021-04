Descansar na consciência

Ao olhar com uma outra lente para as feridas emocionais, reações despropositadas incompreendidas, mal-estar, encontramos um sentido antes oculto e ganhamos em nós a possibilidade de gerir o que se tornou ‘palpável’. Pois nada que não seja visto e sentido como real, pode ser alterado.

É saber que conseguimos encontrar a serenidade no meio da inquietação.



É olhar o todo do que se é, acolher o melhor, o pior e alinhar, criando o poder de transformar.



É sentir que toda a jornada de descoberta de quem sou, traz o conforto do sentido de ser como se é.