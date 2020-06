Quando em 1980 os trabalhadores da Lisnave começaram a desmantelar um petroleiro ferrugento batizado de Praia Clara, que a empresa da família Mello comprara anos antes, um supervisor chamado José Cabrita descobriu algo que não esperava: um quadro e um tríptico de cerâmica. Cabrita informou José Manuel de Mello, que ordenou o seu restauro. A descoberta provou ser valiosa: duas obras raras do grande ceramista japonês Kitaoji Rosanjin. O quadro foi vendido pela leiloeira Bonhams, em 2013, por 163 mil euros. O tríptico Sakura, de porcelana e madrepérola, ficou na coleção da família e está na parede da sala de refeições dos membros da comissão executiva do Grupo José de Mello, com vista desafogada para o rio Tejo, em Lisboa. Será passado de geração em geração. Saber aproveitar a sorte e gerir para a geração seguinte são marcas da gestão dos Mello, família que com a venda bilionária da Brisa confirma a sobrevivência a mais uma crise, a de 2011. No tema de capa desta edição, a redatora principal Ana Taborda e o repórter Bruno Faria Lopes contam como o conseguiram fazer.Às vezes uma ideia falhada dá origem a uma nova ideia. Foi o que aconteceu no trabalho que publicamos esta semana sobre o Presidente da República. O objetivo inicial era falar com o senhorio de Marcelo Rebelo de Sousa para perceber como era lidar com um inquilino tão atípico. Há décadas que o Presidente vive numa casa arrendada em Cascais e na sua biografia, escrita pelo jornalista Vítor Matos, há até relatos de como uma vez os donos da residência ficaram à espreita quando Marcelo teve a jantar lá em casa um outro Presidente, Ramalho Eanes. Mas o senhorio histórico de Marcelo tinha falecido há alguns meses - e essa foi a história que não foi possível contar. Mas após alguns telefonemas, a editora executiva Maria Henrique Espada percebeu que Marcelo, além de não ter casa própria, também não tem carro. Nem terrenos. E que nada disso é um acaso. Descubra porquê.Apesar da reabertura gradual, há pessoas para quem sair de casa nem sequer lhes passa pela cabeça, tal o medo que têm de apanhar o novo coronavírus. Era o caso de Sílvia Sendim, que contou à jornalista Lucília Galha como ficava num estado de ansiedade apenas por pensar em ter contacto com outras pessoas. Consciente de que isso é um problema, Sílvia aceitou caminhar nas ruas, ao fim de 71 dias, para ser fotografada para a SÁBADO. Encarou-o como uma terapia. E foi preparada com desin- fetante e a afastar-se de todos os que apareciam no caminho que o subeditor Alexandre Azevedo conseguiu tirar-lhe o belo retrato que abre a secção de Sociedade.Boa semana.