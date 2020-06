Amália na intimidade

Envolvido num processo judicial, António Mexia poderá deixar em breve a liderança da EDP

A escritora Alice Vieira conta-nos a história da sua máquina de escrever

Estrela Carvas não foi apenas assistente pessoal de Amália Rodrigues. Ao longo de 30 anos, ela foi também sua amiga e confidente. É por isso uma das pessoas mais habilitadas a falar da fadista – e quando não se lembra de algo, recorre às dezenas de pastas e dossiês que guarda em casa. Foi o que fez para ajudar o jornalista Marco Alves a contar a história daquele que foi o grande amor de Amália: o bon vivant Eduardo Ricciardi. Uma relação condenada mas que, como todas as histórias de amor, foi vivida intensamente e nunca esquecida pelos dois. Quando estamos prestes a assinalar o centenário do nascimento de Amália Rodrigues, a 1 de julho, este é um lado íntimo e desconhecido da fadista que vai querer conhecer.Para contabilizar quais os deputados mais faltosos, a subeditora Sara Capelo foi verificar as presenças nas 62 sessões plenárias ordinárias desde 31 de outubro. Para além de identificar os líderes mais e menos assíduos, a jornalista encontrou alguns detalhes interessantes entre as 474 faltas registadas, 120 delas por "trabalho político", como o dia em que há mais ausências: a sexta-feira.Nos últimos meses, houve uma substância cujo uso deixou de ser praticamente exclusivo dos hospitais e está presente na maioria dos espaços públicos – e provavelmente no seu bolso. Trata-se do álcool-gel, a solução que permite desinfetar as mãos de forma rápida e eficaz. Em entrevista à subeditora Vanda Marques, o seu inventor, o suíço Didier Pittet, conta como teve a ideia e porque doou a patente à Organização Mundial da Saúde – de graça. Uma generosidade que salvou milhões de vidas ao longo dos anos e que, no atual contexto, levou alguns especialistas a apontá-lo como candidato ao Nobel da Paz. Atualmente, uma das suas preocupações é ensinar a fazer álcool-gel a partir de produtos locais, como açúcar, arroz ou milhos.Quando a jornalista Sónia Bento enviou um email a Ricardo Araújo Pereira (RAP) com perguntas sobre a sua coleção de máquinas de escrever (revelada no programa Governo Sombra), recebeu uma resposta automática que a deixou sem grande esperança: "Estou ausente e com acesso limitado ao correio eletrónico." Mas, minutos depois, recebeu uma extensa resposta do humorista sobre as 28 máquinas de escrever da sua coleção. A mais especial, diz, é uma Smith-Corona Clipper que comprou nos Estados Unidos. Tem também uma Olivetti Lexikon 80, como a de Gabriel Garcia Márquez, da qual, lamentou, "nunca saem textos iguais aos do Garcia Márquez". O escritor colombiano é, de facto, inigualável – mas RAP, todos sabemos, é também especial.Boa semana.