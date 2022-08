Os negócios do ditador

Contamos como o Estado Novo manteve uma relação de proximidade com a Alemanha nazi; ouvimos várias histórias de pais que viram os companheiros fugir com os filhos; e estivemos nos bastidores do Campeonato Europeu de Atletismo, em Munique

Para preparar o trabalho sobre a relação do Estado Novo com o regime nazi, o jornalista Marco Alves entrevistou diversos historiadores, consultou arquivos na Torre do Tombo e leu 19 livros sobre a vida de António Oliveira Salazar. Um deles foi a biografia escrita por Franco Nogueira. No final do terceiro volume, o diplomata retrata assim o ditador, após a guerra civil de Espanha e o conflito mundial: "Nove anos consecutivos de ansiedade, de vigília, de riscos de hora a hora. Salazar está marcado nas suas feições: rosto afilado, pele de marfim, cabelo todo grisalho; não tem aspeto de um velho: tem um ar envelhecido. Agora, findo o pesadelo, está exausto de nervos." Mas como pode ler no tema de capa desta edição, esses anos não foram apenas de pesadelo. Foram também uma oportunidade de negócio.