Cartas inéditas de D. Pedro

D. Pedro é uma dos personagens mais marcantes da história de Portugal e do Brasil. Como conta a subeditora Vanda Marques, a sua vida é, ainda hoje, motivo de estudo detalhado - e de emoção. Foi esse estudo que levou a investigadora luso-brasileira Cláudia Thomé Witte até à Alemanha para descobrir um conjunto de cartas inéditas do monarca no espólio familiar de um ex-secretário de D. Pedro. Esses manuscritos foram recentemente adquiridos pelo governo e enviados para a biblioteca do Palácio da Ajuda onde estão a ser catalogados - mas a historiadora aceitou partilhar dois deles com a SÁBADO. Já a emoção provocada por D. Pedro é visível no Palácio de Queluz, onde o monarca nasceu e morreu: como conta a curadora Conceição Coelho, são muitos os turistas brasileiros que choram ao chegar ao antigo quarto do imperador do Brasil. Um homem com uma vida curta mas, como poderá ler, muito intensa.