A vida na Quinta do Lago

No ano em que a Quinta do Lago celebra o 50º aniversário, a jornalista Raquel Lito pôs-se em campo para descobrir - e contar - os segredos daquele que é o empreendimento mais caro do Algarve e um dos mais luxuosos do País. Para isso, não só visitou aquele que é, há muito, o destino predileto das elites nacionais e internacionais, como também entrevistou residentes, desportistas, consultores imobiliários e visitantes habituais. Para chegar à fala com o diretor do mais antigo hotel da zona, construído por um príncipe saudita na década de 80, dirigiu-se à receção levando com ela os recortes de uma edição da revista Olá, de maio de 1988. As imagens mostravam um repórter a entrevistar Kalid Ald Faiçal no terraço da suite com vista panorâmica para a Ria Formosa. E foi nesse mesmo local que acabou por entrevistar o atual diretor e membro da família a que pertence o hotel, Daniel Alexandre do Adro. Foi uma sorte: a suite, onde a diária custa 4.750 euros em época alta, já estaria ocupada no dia seguinte.