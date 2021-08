O Alentejo de lés a lés

Esta semana, a SÁBADO traz-lhe dezenas de sugestões para férias no Alentejo, não só no litoral, mas também na zona do Alqueva - de restaurantes a passeios, de hotéis a visitas a adegas. Temos ainda um dicionário de insultos e os negócios de Jacques Rodrigues, o mais antigo barão da imprensa.

Cinco jornalistas da SÁBADO prepararam este tema de capa, com dezenas de sugestões no Alentejo, das praias do litoral até ao Alqueva. Coube a Patrícia Barnabé experimentar uma casa-barco. Na marina da Amieira, e com pouca experiência de condução, ao ouvir as instruções começou a ficar preocupada, pois podia de ter de pagar uma caução se cometesse infrações (bastava prender o barco nas copas das árvores submersas, seguir na rota errada ou embater num banco de areia). Navegar nem foi difícil, o pior mesmo é estacionar, pois tem de ser de cauda. E qual não foi o seu espanto quando o próprio instrutor, após algumas tentativas para corrigir o mau jeito da aprendiz, e depois de esbarrar contra barreiras e colocar boias fora do sítio, acabou por deixar o barco atravessado e a ocupar dois lugares. Soubemos depois que também ele estava a começar.







A repórter Patrícia Barnabé à mesa com Joaquim Bação, dono do restaurante Adega Velha, em Mourão. Marisa Cardoso



Uma divertida troca de insultos



“Sacana”, “filho da mãe”, “estafermo”, “chungaria”, “vai com os porcos”... Até parece que a subdiretora Vanda Marques e o professor de História Sérgio Luís de Carvalho estão a trocar insultos. Mas não... na verdade, os dois, numa divertida conversa, falaram sobre a origem de muitas expressões usadas quando estamos irritados. Sérgio Luís de Carvalho publicou um livro onde explica como surgiram mais de 500 insultos. Teve a ideia quando ouviu um comentador de TV usar a expressão “a presença de todos esses metecos é uma espada de Dâmocles sobre a democracia francesa.” Conta ele: “Ouvi a frase e pensei: 99% dos portugueses não perceberam o que ele disse.” Achou que dava jeito haver um dicionário que explicasse estes termos e começou a anotá-los numa folha A4, chegando rapidamente aos 200.







Durante uma hora, no Jardim do Príncipe Real, em Lisboa, a subeditora Vanda Marques ouviu o historiador Sérgio Luís de Carvalho explicar a origem de vários insultos, de “filho da mãe” a “sacana”.





Os milhões de Jacques Rodrigues



O jornalista Marco Alves investigou as movimentações financeiras e societárias na Impala, a empresa de Jacques Rodrigues – com 81 anos, é o mais antigo barão dos media, dono de revistas como Maria, Nova Gente e TV7 Dias. O repórter da SÁBADO consultou vários documentos, como o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 2008, referente à guerra com a distribuidora Electroliber. E teve acesso aos furiosos emails que o empresário enviou nos últimos anos aos diretores das suas revistas. Além da limpeza de milhões de euros em dívidas, fica o retrato de Jaques Rodrigues, de quem se contam histórias de excentricidades e de acessos de fúria e que teve nove filhos de quatro mulheres.





