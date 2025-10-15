Sábado – Pense por si

A fortuna de Balsemão

Os negócios do fundador da SIC, a campanha para as eleições do Benfica, uma reportagem em Castro Daire e uma entrevista a Avi, o judeu árabe.

Nos últimos meses, Francisco Pinto Balsemão falhou a gala dos Globos de Ouro e deixou de ir às reuniões da Impresa. Apesar de fisicamente afastado e debilitado, o fundador da SIC e do Expresso continua a acompanhar os negócios à distância. É a partir da sua casa, na Quinta da Marinha, que se mantém a par das negociações com o grupo italiano MediaForFortune. Tal como já acontecia antes, Francisco Pedro, o filho mais novo, mantém o pai a par de tudo o que se passa. Nos últimos tempos, o herdeiro tem sido visto frequentemente nos restaurantes de Paço de Arcos, em almoços e reuniões de trabalho. Já o pai, que nasceu em berço de ouro, quando começou a trabalhar, e fazendo jus às famílias de que era herdeiro (ambas ricas) convidou os pais para almoçar no Tavares. No tema de capa desta semana, os jornalistas Ana Taborda e Bruno Faria Lopes escrevem sobre os bastidores das negociações com o grupo de media de Berlusconi e sobre a história e a fortuna dos Balsemão.

