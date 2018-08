O presidente cessante, antigo braço direito do seu antecessor, Robert Mugabe, derrubado em Novembro, foi proclamado vencedor da eleição presidencial.

O presidente cessante do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, antigo braço direito do seu antecessor, Robert Mugabe, derrubado em Novembro, foi proclamado vencedor, à primeira volta, da eleição presidencial, com 50,8% dos sufrágios, anunciou esta sexta-feira a comissão eleitoral.



Mnangagwa superou o líder da oposição, Nelson Chamisa, que obteve 44,3% dos votos, detalhou a presidente da comissão, Priscilla Chigumba, durante uma conferência de imprensa em Harare, organizada em ambiente de tensão, com os militares a partilharem as ruas da capital.



Com 50,8% dos votos, "Emmerson Mnangagwa Dambudzo, do partido Zanu-PF, é por consequência declarado Presidente eleito da República do Zimbabué, a partir de 3 de Agosto", acrescentou.



Minutos antes do anúncio dos resultados, um porta-voz da oposição tinha tomado a palavra, durante a conferência de imprensa da comissão eleitoral, para denunciar os "resultados falsos".



Mnangagwa dirige o Zimbabwe desde o derrube em Novembro do Presidente Robert Mugabe, obrigado pelos militares e pelo seu partido, Zanu-PF, a demitir-se ao fim de 37 anos no poder.



Desde a sua independência em 1980, o país só conheceu dois chefes de Estado, ambos do Zanu-PF: Mugabe e Mnangagwa, o seu antigo vice-presidente, de 73 anos, que obteve hoje a legitimidade eleitoral.