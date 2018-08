Um soldado australiano foi resgatado de uma montanha da Nova Zelândia depois de sobreviver durante uma semana a temperaturas abaixo de zero, informaram esta sexta-feira as autoridades daquele país.

O soldado, Terry Harch, de 29 anos, foi resgatado no Mount Aspiring, na Ilha do Sul, numa operação que as autoridades descreveram como uma missão de "pegar e agarrar" com recurso a três helicópteros.

Os helicópteros também transportaram quatro socorristas que tinham encontrado Harch um dia antes e outros dois que estavam a deslocar-se para o local.

O australiano estacionou a sua viatura na passada sexta-feira para escalar a montanha e era esperado na segunda-feira, disseram as autoridades. Um amigo reportou o desaparecimento de Terry Harch, que havia accionado um dispositivo de emergência.

As autoridades revelaram que o soldado chegou a improvisar um abrigo na neve para sobreviver antes que as equipas de resgate o encontrassem na quinta-feira.