Zelensky planeia eleições e referendo sobre futuro da Ucrânia em maio

O líder ucraniano poderá fazer o anúncio oficial sobre a convocação de eleições e do referendo a 24 de fevereiro, no dia em que se completam quatro anos da invasão russa à Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estará a preparar a realização de eleições presidenciais no país e também um referendo sobre um potencial acordo de paz com a Rússia.



Zelensky afasta altos funcionários dos serviços de informações na Ucrânia Sergey Dolzhenko / EPA

A informação está a ser avançada pelo jornal Financial Times, que cita fontes conhecedoras do processo. Ainda de acordo com o jornal britânico, os EUA estarão a pressionar a liderança ucraniana para que ambas as votações aconteçam no dia 15 de maio.

Os EUA estarão mesmo a usar as garantias de segurança que já acordaram com a Ucrânia como um ponto de pressão para a realização das eleições. Ou seja, sem eleições, as garantias de segurança americanas podem cair por terra.

Estas informações dão força às declarações prestadas por Volodymyr Zelensky no final da semana passada, quando disse que os EUA estavam a pressionar para que a guerra entre ucranianos e russos estivesse acabada até ao final de junho.

Zelensky deverá fazer o anúncio oficial sobre a convocação de eleições e do referendo a 24 de fevereiro, no dia em que se completam quatro anos da invasão russa à Ucrânia.

Apesar de haver já datas definidas, as mesmas podem derrapar, segundo as mesmas fontes ouvidas pelo FT. Isto porque o referendo para um potencial plano de paz implica, em primeiro lugar, haver um entendimento sobre esse plano, algo que até à data ainda não existe.

A própria realização de eleições presidenciais na Ucrânia levanta várias questões, considerando que o país está sob lei marcial, tem milhões de cidadãos deslocados e cerca de 20% do território sob controlo russo.