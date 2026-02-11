Salpicos de sangue e câmara de vigilância partida. O que se sabe sobre o desaparecimento de Nancy Guthrie

A mulher de 84 anos é mãe de uma apresentadora de televisão norte-americana e há cerca de dez dias que está desaparecida.

As autoridades norte-americanas estão a investigar o caso do desaparecimento de Nancy Guthrie, uma mulher de 84 anos, mãe da apresentadora de televisão Savannah Guthrie, que está desaparecida desde 1 de fevereiro. O caso está a ser tratado como um sequestro. O mistério do seu desaparecimento tem sido um dos casos mais mediáticos nos Estados Unidos nos últimos dias, e a Casa Branca já fez inclusive um apelo a qualquer informação que possa ajudar a desvendar o caso.



Autoridades divulgam detalhes sobre Nancy Guthrie que está desaparecida há mais de uma semana AP

Alerta foi dado depois de não ter aparecido em evento da igreja

Nancy Guthrie foi vista pela última vez na sua casa perto da cidade de Tucson, no estado de Arizona. Tinha ido jantar a casa da filha mais velha e o seu genro levou-a a casa por volta das 21h50 do dia 31 de janeiro e esperou até ela entrar. Segundo o jornal norte-americano The New York Times, a porta da garagem abriu por volta das 21h48 e foi fechada dois minutos depois.

Por volta da 1h47 a câmara que estava instalada na campainha da sua casa foi desligada e vinte minutos depois outra câmara detetou movimento, mas não gravou nenhum vídeo. Às 2h28 da manhã o pacemaker de Nancy perdeu contacto com uma aplicação no seu telemóvel, que os investigadores encontraram dentro de casa, sugerindo que pode ter sido a hora em que foi raptada.

O seu desaparecimento foi notificado depois de Nancy não ter aparecido em casa de uma amiga para assistir a uma missa transmitida ao vivo no dia 1 de fevereiro. A amiga notificou os familiares que foram a casa dela pelas 12h verificar se ela estava bem. Ao descobrirem que ela não estava lá, ligaram para o 911 (número de emergência norte-americano).

As autoridades encontraram o seu telemóvel, carteira, aparelho auditivo, medicação diária e carro em casa. À entrada encontraram um suporte vazio onde estava pendurada a câmara da campainha e salpicos de sangue que foram confirmados como sendo de Nancy.

Autoridades divulgam imagens do suspeito

Esta terça-feira o departamento do xerife de Pima County divulgou imagens de videovigilância da câmara da campainha que mostram uma pessoa com a cara coberta a usar uma máscara de esqui, luvas e uma mochila, parada à porta de casa de Nancy na madrugada de dia 1 de fevereiro. As imagens mostram a pessoa a usar o que parece ser um coldre de pistola e as autoridades acreditam que o suspeito pudesse ter estado armado.

Pouco tempo depois, o FBI divulgou o vídeo completo que mostra a pessoa a aproximar-se da câmara, tapando-a com a mão e depois tentando usar folhas para obscurecer a câmara.

A carregar o vídeo ... FBI divulga as primeiras imagens de videovigilância no caso do desaparecimento de Nancy Guthrie

Suspeito que tinha sido detido e questionado foi libertado

Um homem que foi detido esta terça-feira no âmbito das buscas por Nancy foi libertado na madrugada desta quarta-feira, segundo o The New York Times. Aos meios de comunicação norte-americanos, o homem detido contou que estava no seu carro na noite de terça-feira em Rio Rico, no Arizona, quando as autoridades o detiveram. A detenção e libertação ocorreram um dia depois das autoridades terem acesso às imagens da câmara de vigilância de Nancy.

Família oferece recompensa

No sábado, a filha mais nova de Nancy, e apresentadora do programa “Today Show” na estação televisiva NBC, Savannah Guthrie, anunciou que ela e os seus irmãos estavam dispostos a pagar pelo regresso da mãe. “Pedimos que devolva a nossa mãe para que possamos celebrar com ela”, disse sentada ao lado dos seus irmãos, Annie e Camron. “Esta é a única maneira de termos paz, é muito valioso para nós e pagaremos”, concluiu.

Esta semana, depois das buscas por Nancy terem entrado na segunda semana, Savannah apelou mais uma vez a que o público ajude a encontrar a sua mãe. “Estamos num momento de desespero”, partilhou, afirmando que acredita que ela “ainda está por aí”.

Autoridades investigam pedido de pagamento de resgate

Poucos dias depois do seu desaparecimento ter sido anunciado pelas autoridades, vários meios de comunicação norte-americanos receberam uma nota exigindo o pagamento de seis milhões de dólares (cerca de 5 milhões de euros), como relata o New York Post, para uma conta de Bitcoin em troca da libertação de Nancy. Uma estação televisiva de Tucson, a KGUN, afirmou na terça-feira que a conta tinha recebido um pagamento de cerca de 300 dólares, mas ainda não é claro se a pessoa que enviou a nota está ligada ao desaparecimento.

Casa Branca faz apelo

Numa publicação feita no X, a Casa Branca informa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incentiva a partilha de qualquer informação que possa ajudar o caso com o FBI e as autoridades locais.

The President encourages any American across the country with any knowledge of this suspect to please call the FBI who continue to assist state and local authorities.



The prayers of the entire White House are with the Guthrie family. ?? https://t.co/LxxPwtW3oZ — The White House (@WhiteHouse) February 10, 2026

