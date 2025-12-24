Zelensky diz estar aberto à criação de uma zona económica especial no leste da Ucrânia

O presidente ucraniano acredita que o plano final deve ser submetido a referendo antes de ser aprovado.

O presidente ucraniano disse na terça-feira a jornalistas que estaria disposto a retirar as suas tropas do coração industrial do leste do país se a Rússia também se retirasse e a região se tornasse uma zona económica livre desmilitarizada e monitorizada por forças internacionais.



Zelensky procura fim da guerra na Ucrânia AP

As mais recentes declarações de Volodymir Zelensky apontam mais uma tentativa para ultrapassar um dos principais obstáculos ao fim da guerra no território ucraniano. Zelensky referiu ainda que era possível atingir um acordo semelhante para a zona perto da central nuclear de Zaporizhzhia, que neste momento se encontra sob controlo russo.

O líder ucraniano falava sobre um plano de vinte pontos que os negociadores ucranianos e dos Estados Unidos elaboraram na Flórida nos últimos dias, apesar de ter alertado que muitos dos detalhes ainda não a ser definidos.

Desde que Donald Trump apresentou o seu plano para pôr fim à guerra, no mês passado, que os negociadores americanos têm realizado uma série de negociações, em separado, com a Rússia e com a Ucrânia. O primeiro plano foi visto como sendo amplamente favorável à Rússia e desde então que a Ucrânia e os seus aliados europeus têm trabalhado para aproximar os planos aos seus interesses.

O principal ponto de discórdia tem sido o que vai acontecer na região do Donbas, na Ucrânia, uma vez que a maior parte foi ocupada pela Rússia mas que a Ucrânia diz não estar disposta a perder o território. Na terça-feira Zelensky reconheceu que definir o futuro da região é “o ponto mais difícil”.

O presidente ucraniano acredita que o plano final deve ser submetido a referendo antes de ser aprovado, até porque a criação de uma zona económica livre no Donbass levaria a discussões difíceis sobre até que ponto as tropas devem recuar e onde é que as forças internacionais ficariam posicionadas: “As pessoas poderiam escolher: este desfecho agrada-nos ou não?”.

Para que essa votação fosse realizada, Zelensky reforçou que seriam necessários 60 dias de cessar-fogo.