Um YouTuber espanhol arriscou-se a ganhar €2.180 por fazer troça de um sem-abrigo, em Barcelona. Mas pode vir a ter de pagar €30 mil e cumprir pena de prisão.Kanghua Ren, que dá pelo nome de ReSet, no seu canal de YouTube, filmou um vídeo em que oferecia o que pareciam bolachas Oreo a um sem-abrigo. No entanto, em vez do recheio de creme que caracteriza as bolachas, substituiu-o por pasta de dentes, sem avisar o homem.ReSet abordou um sem-abrigo que foi identificado como sendo Gheorghe L., de 52 anos, um romeno que vive nas ruas de Barcelona, Espanha, pregando-lhe uma partida que é comum nos vídeos que coloca na sua página da plataforma de partilha de conteúdos.O vídeo teve milhares de visualizações e alojou centenas de anúncios. As agências responsáveis por esses anúncios pagam ao produtor do vídeo e, segundo o El País, ReSet vai receber mais de €2 mil por este seu vídeo.Mas o método de pagamento decidido pela Google, detentora do YouTube, pode vir a não compensar o jovem que publicou o vídeo. É que Ren foi acusado de um crime contra a integridade moral e a procuradoria espanhola pede que seja condenado a dois anos de prisão, e seja obrigado ao pagamento de uma compensação de €30 mil ao sem-abrigo por danos morais, indica o processo ao qual o El País teve acesso.O vídeo, publicado no início de 2017, mostrava o youtuber a extrair o creme de dentro de cinco bolachas recheadas e a substituí-las por pasta de dentes. O produtor de conteúdos vai então ter até à entrada de um supermercado e estende o pacote com as bolachas a Gheorghe L., juntamente com uma nota de 20 euros, sem avisar o sem-abrigo do conteúdo do "creme".Enquanto o homem come as bolachas, o jovem diz: "Pode custar um pouco, mas vê pelo lado positivo: isto vai manter os teus dentes limpos. Acho que não os lavava desde que ficou pobre".O youtuber foi alvo de várias críticas e acabou por gravar um novo vídeo, de forma a limpar a imagem, afirma a acusação. Dias depois do vídeo original ter sido publicado e apagado, Kanghua Ren voltou a gravar um vídeo junto de Gheroghe, oferecendo-lhe um saco-cama e cobertores e oferecendo-se para dormir na rua com o sem-abrigo.Esta situação foi impedida pela polícia que afastou o jovem e protegeu o sem-abrigo. Gheorgeh explicou que não sabia que Ren era famoso e que tinha temido pela sua vida às mãos do jovem. O sem-abrigo contou ainda que o jovem lhe tinha oferecido 300 euros "para que não falasse", por temer ser processado.