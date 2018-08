No dia em que as vedações de metal começaram a ser colocadas no passeio imediatamente à frente de negócios locais, Gabe, um sem-abrigo, estava sentado na tenda que tem sido a sua casa há cinco anos. O homem assistiu impotente à atitude de diversos comerciantes, que recusam ter sem-abrigos a dormir à frente das suas montras na zona de Skid Row em Los Angeles, nos EUA – medidas que intitularam como "anti-mendigos".

Activistas e agentes policiais foram chamados ao local e as vedações acabaram por ser retiradas, mas muitas outras voltaram a ser erguidas. "Eles colocam o passeio todo protegido pela vedação", contou Gabe, um afro-americano que vive nas ruas de Skid Row, ao The Guardian. "Senti que estávamos numa prisão. Parecia que estávamos presos e podíamos sair, mas mesmo assim continuávamos numa prisão. Compreende?", perguntou ao jornalista da publicação norte-americana.

As vedações de metal também deixam muito pouco espaço para os pedestres passem.

Um funcionário da Câmara de Los Angeles contactado pelo The Guardian sobre o assunto, garantiu que a entidade iria tomar medidas. Elena Stern, porta-voz da Câmara, garantiu à publicação que "as localizações referidas não têm autorização para colocar essas vedações e Notificações de Violações estão a ser preparadas".

"Eles [comerciantes] não são donos dos passeios", acusou General Dogon, um activista social da zona de Skid Row. "O passeio é designado como um espaço público. É para toda a gente", sublinhou.



"Eles empurram os sem-abrigos para zonas onde mal há luz", descreveu ainda Gabe. "Não é seguro" que cerca de 25 mil pessoas que vivem em tendas, carros e outros abrigos improvisados espalhados pela região sejam impedidos de permanecer nos passeios, asseverou.

Além deste método mais óbvio, a população de sem-abrigos de Skid Row acusam a Câmara de Los Angeles de recorrer a sistemas furtivos para os impedirem de estar em determinadas ruas – como o paisagismo. A entidade tem investido em vasos, árvores e outras plantações nos passeios de Los Angeles, num programa "auto-financiado", segundo o site oficial, e que está a ocupar zonas onde sem-abrigos tinham anteriormente tendas.

"Estão a tentar levar-nos a ir embora", considera José Luis, um sem-abrigo da região que ficou logo alarmado ao ver a quantidade de vasos que estavam a ser colocados nos passeios de Skid Row.

De acordo com o The Guardian, muitas pessoas em Los Angeles tem sido "levadas" para as ruas devido à crise de habitação da cidade, que se junta à ocupação excessiva dos passeios, que empurra os sem-abrigos para as estradas e a falta de parques públicos. Muitos negociantes locais têm sido acusados de instalar as tais medidas "anti-mendigos" como aspersores e picos no chão e bancos para impedir os sem-abrigo de se deitarem no solo.



Nove casas-de-banho para 2.000 sem-abrigos

Em Skid Row há mais problemas para além das vedações de metal e os picos no chão dos passeios. A região conta nove casas-de-banho públicas para 2.000 sem-abrigos, várias delas localizadas em cubículos sem portas e com papel higiénico disponível apenas quando um funcionário que trata da manutenção das mesmas se encontra à vista.

Os números são de um relatório das Nações Unidas, que indica que há um WC para 20 pessoas no máximo. "É provavelmente o direito humano mais básico de poder usufruir de um espaço limpo e seguro para fazer a função do corpo humano mais primário", defende o estudo, que indica ainda a necessidade de disponibilizar pelo menos 100 casas-de-banho portáteis disponíveis 24 horas para combater o problema.

No último censo feito na região de Skid Row, a população de sem-abrigos aumentou em 23%.