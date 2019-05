Uma juíza de Barcelona proibiu o youtuber ReSet de utilizar a rede social durante os próximos cinco anos por ter humilhado um sem-abrigo. Kanghua Ren filmou, no início de 2017, um vídeo em que oferecia o que pareciam bolachas Oreo a um sem-abrigo. No entanto, em vez do recheio de creme que caracteriza as bolachas, substituiu-o por pasta de dentes.

De acordo com o El País, a juíza condenou ainda o jovem a uma pena de prisão de 15 meses – que não terá que cumprir por não ter antecedentes criminais –, por um delito contra a integridade moral, e ao pagamento de uma indemnização de 20 mil euros por "danos morais".