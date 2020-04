China sem mortos por covid-19 nos últimos oito dias

Há oito dias consecutivos que a China não regista qualquer vítima mortal relacionada com a covid-19, de acordo com os boletins diários de situação citados pela Bloomberg.

Nas últimas 24 horas a China registou 10 casos de infeção pelo novo coronavírus, incluindo seis oriundos do exterior e quatro de contágio local.



De acordo com a Comissão de Saúde do país, trata-se de uma queda significativa face ao dia anterior, quando foram detetados 30 novos casos.

O número total de infetados diagnosticados no país desde o início da pandemia, detetada em dezembro, é de 82.798. Registam-se 4.632 mortos e 77.207 pessoas tiveram alta.

Na passada semana, as autoridades de Wuhan, a cidade onde começou o surto do novo coronavírus, anunciaram que mais 1.290 pessoas morreram, elevando o número total de óbitos locais para 3.869. Com esta atualização, o número de vítimas mortais no país subiu para 4.632.

Estes casos não tinham sido ainda contabilizados nas estatísticas oficiais porque, no auge da epidemia na cidade, alguns pacientes morreram em casa, sem terem sido atendidos nos hospitais, então sobrelotados, afirmaram.

Os números oficiais só incluíam, até aqui, mortos nos hospitais, indicaram, na nota difundida nas redes sociais.