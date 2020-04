A notícia de que um coronavírus se estava a transmitir entre humanos na China chegou à ilha vizinha de Taiwan através dos médicos locais. E o país alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS), no fim de dezembro. Mas esse aviso não foi partilhado com outros países, acusa Taiwan. "A oportunidade para elevar os níveis de alerta tanto na China como por todo o mundo perdeu-se", lamentou o vice-presidente, o epidemiologista Chen Chuen-jen. Uma acusação agora repetida pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

A China "enganou" a OMS, titulou recentemente a revista norte-americana The Atlantic. É que, explicou Larry Gostin, a OMS está numa "situação quase impossível": se antagonizar o governo chinês, ficará sem informação sobre o que se passa no país. "Em 2020, a organização está agachada no meio de um furacão."