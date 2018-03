Voos da companhia aérea pública moçambicana em risco por falta de combustível

Poderão também ser afectadas as ligações efectuadas com recurso a abastecimento em Pemba, 200 quilómetros a norte de Nampula.



As cidades moçambicanas em causa são capitais provinciais.



Fonte da LAM referiu que a situação deve-se às dificuldades do actual fornecedor de combustível da transportara em assegurar um abastecimento adequado à empresa.



"Enquanto as dificuldades não forem ultrapassadas, a LAM está à procura de um fornecedor alternativo", concluiu a fonte.

Alguns voos das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) correm o risco de ser cancelados devido a uma ruptura no fornecimento de combustível à companhia no norte do país, disse hoje à Lusa fonte da empresa.Em causa está o percurso feito pela aeronave que habitualmente abastece em Nampula, partindo daquela cidade moçambicana para fazer escala em Tete, no interior do país, e seguir para Joanesburgo, na África do Sul - fazendo depois o percurso inverso, referiu.Segundo a mesma fonte, na última semana foram cancelados dois voos neste percurso.