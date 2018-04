O futuro da Hungria irá decidir-se nas eleições legislativas marcadas para este domingo. As sondagens indicam uma reeleição de Viktor Orbán, líder do partido de direita populista e nacionalista Fidesz – União Cívica Húngara. Desta feita, Orbán está a caminho da sua quarta vitória e terceiro mandato consecutivo.





Depois de, tanto em 2010 como em 2014, ter conseguido eleger dois terços dos deputados do parlamento húngaro, o objectivo de Viktor Orbán para 9 de Abril passa por ampliar essa vantagem.A Hungria tem sido dos países mais afectados pela crise dos refugiados que assola a Europa. Ora, Orbán tem governado com mão de ferro no que a este tema - e outros - diz respeito. Contudo, o primeiro-ministro conservador tem uma popularidade sem rival na Hungria, apesar das acusações de totalitarismo por parte da oposição, o seu desprezo à imprensa e os comentários tecidos contra a União Europeia sobre a vaga de imigração que afecta o país que lidera.

Viktor Orbán é um conhecido admirador do presidente russo, Vladimir Putin, e tem defendido fortes restrições à entrada de migrantes, além de negar o acolhimento de refugiados na Hungria. Este país tem sido um ponto de entrada de vários migrantes vindos da Síria que procuram exilo na Europa.

Já durante o seu primeiro mandato como primeiro-ministro, em 1999, Orbán - numa promessa feita à NATO – garantiu dar benefícios a mais de três milhões de minorias étnicas húngaras que habitavam nas fronteiras com diversos países da Europa Central e de Leste, numa tentativa de chamar os imigrantes de volta ao seu país.

Já, em 2015, durante a recente crise de refugiados ilegais que procuram refazer a sua vida na Europa Viktor Orbán ordenou o fecho da fronteira com a Sérvia, com o intuito de bloquear a entrada de emigrantes ilegais para que a Hungria pudesse registar todos as pessoas que chegassem daquele país. Foram montadas fronteiras com arame farpado e militares a controlar a estrutura. Essas "barreiras" não impediram milhares de pessoas de rastejarem por baixo delas de forma a poder passar o país em busca de outros locais de exilo no continente europeu.

Mas a autoridade de Orbán não se fez sentir apenas nas fronteiras. Foram criados impostos sobre a Internet e uma organização de censura dos órgãos comunicativos da Hungria, a Autoridade Nacional dos Meios. Como consequência destas novas políticas, o maior jornal de oposição do país, o Nepszabadsag, foi suspenso. O primeiro-ministro húngaro foi acusado de censura opinião internacional. Mas as acusações não surtiram efeito.

Durante o mesmo período, os ataques do auto-proclamado Estado Islâmico fizeram com que a popularidade do primeiro-ministro magiar subisse, no sentido de que a população sentiu mais protecção, pela decisão do governo de encerrar as fronteiras, impondo um controlo maior de quem entrava, diminuindo o risco de um atentado, segundo o jornal norte-americano The New York Times.

E quem é a oposição?

Nestas eleições legislativas da Hungria, há 40 partidos a concorrer. E se o grande destaque pertence ao Fidesz, o partido de Orbán, há um outro partido que está a ser alvo de anteção: o Jobbik – Movimento para uma Hungria Melhor, que se apresenta como partido conservador, cristão e nacionalista, auto-intitulado-se como de direita radical, rejeitando a expressão "extrema-direita".

Ainda assim, o Jobbik tem vindo a reformular esta ideia, distanciando-se do seu passado mais extremista e avançando com políticas centristas, ao contrário do partido de Viktor Orbán. "O que o Jobbik representa hoje está muito mais próximo do Fidesz antigo e aquilo em que o Fidesz se tornou é muito idêntico ao velho Jobbik. Os lugares mudaram", explicou à Euronews o candidato a primeiro-ministro do Jobbik, Gabor Vona.

Mas, em Dezembro do ano passado, levantaram-se suspeitas de um apoio financeiro ilegal à campanha de Vona, resultando numa multa ao partido de mais de 2 milhões de euros (660 milhões de florins húngaros) e desvalorizando muito a imagem do Jobbik na Hungria, para proveito do Fidesz.

Do outro lado do espectro político temos os partidos de esquerda, encabeçados pelo Partido Socialista, o MSZP, liderados por Gyula Molnár, o Partido Liberal, LMP – A Política pode ser diferente – e o DK, Coligação Democrática, com Ferenc Gyurcsány, antigo primeiro-ministro – venceu frente a Orbán em 2004 por apenas um ponto percentual.

De acordo com recentes sondagens, o Fidesz lidera as intenções de voto com 49%, com o Jobbik a segui-lo de longe com apenas 18%. O objectivo de Orbán passa pela maioria absoluta do Parlamento mas, segundo o Politico, os partidos de esquerda garantiram não descurar uma coligação de esquerda-extrema direita com o Jobbik de forma a destronar a provável vitória do Fidesz, numa ponte entre dois lados políticos opostos.