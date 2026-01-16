Sábado – Pense por si

Venezuela. Trump diz que manterá contacto com Machado e que a “respeita muito”

Lusa 20:26
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afiançou esta sexta-feira que tenciona manter contacto com a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, uma mulher que disse “respeitar muito”, após tê-la recebido na quinta-feira na Casa Branca.

Trump quer investimento petrolífero dos EUA na Venezuela
Trump quer investimento petrolífero dos EUA na Venezuela AP

“Ontem, tive um encontro maravilhoso com alguém que respeito muito, e ela obviamente respeita-me a mim e ao nosso país também, e entregou-me o seu Prémio Nobel [da Paz 2025]. Não a conhecia e fiquei muito impressionado. É uma grande mulher”, declarou Trump à comunicação social, à saída da Casa Branca.

Sobre a medalha do prémio Nobel que a própria Machado lhe entregou na quinta-feira como “gesto de gratidão” por ter retirado o Presidente Nicolás Maduro do poder, num ataque armado à Venezuela, a 03 de janeiro, Trump classificou-o como um “gesto muito gentil”.

“Ela disse-me, ‘Você acabou com oito guerras, e ninguém na história merece mais este prémio do que você’, e eu achei um gesto muito bonito. Acho que ela é uma grande mulher e voltaremos a falar”, acrescentou Trump.

O magnata republicano manifestou repetidamente interesse no Nobel da Paz, insistindo que pôs fim a vários conflitos internacionais e que o prémio deveria ser atribuído com base no número de guerras solucionadas.

Trump e Machado almoçaram na quinta-feira na Casa Branca, ela ofereceu-lhe a sua medalha do Nobel e foram tiradas fotos, mas não foram fornecidos pormenores sobre a conversa entre ambos, apesar de a líder da oposição venezuelana ter afirmado que o Presidente norte-americano está empenhado na sua causa.

Pouco depois da captura de Maduro, agora detido nos Estados Unidos, Trump declarou que Machado, que tinha deixado secretamente a Venezuela em dezembro para receber o Nobel em Oslo, não tinha qualificações para liderar o país.

Agora, o Governo norte-americano continua a excluir a líder da oposição do processo de transição na Venezuela, argumentando que esta não dispõe de apoios suficientes para assumir o poder, e optou por trabalhar com o Governo da Presidente interina (a vice-presidente do regime Maduro), Delcy Rodríguez, que, segundo Trump, está sob a sua tutela e tem cumprido “todas as exigências”.

Tópicos Prémios Prémio Mulher Donald Trump María Corina Machado Venezuela Nicolás Maduro Casa Branca
