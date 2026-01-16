Venezuela. Trump diz que manterá contacto com Machado e que a “respeita muito”

“Ela disse-me, ‘Você acabou com oito guerras, e ninguém na história merece mais este prémio do que você’, e eu achei um gesto muito bonito”, disse.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afiançou esta sexta-feira que tenciona manter contacto com a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, uma mulher que disse “respeitar muito”, após tê-la recebido na quinta-feira na Casa Branca.



Trump quer investimento petrolífero dos EUA na Venezuela AP

“Ontem, tive um encontro maravilhoso com alguém que respeito muito, e ela obviamente respeita-me a mim e ao nosso país também, e entregou-me o seu Prémio Nobel [da Paz 2025]. Não a conhecia e fiquei muito impressionado. É uma grande mulher”, declarou Trump à comunicação social, à saída da Casa Branca.

Sobre a medalha do prémio Nobel que a própria Machado lhe entregou na quinta-feira como “gesto de gratidão” por ter retirado o Presidente Nicolás Maduro do poder, num ataque armado à Venezuela, a 03 de janeiro, Trump classificou-o como um “gesto muito gentil”.

“Ela disse-me, ‘Você acabou com oito guerras, e ninguém na história merece mais este prémio do que você’, e eu achei um gesto muito bonito. Acho que ela é uma grande mulher e voltaremos a falar”, acrescentou Trump.

O magnata republicano manifestou repetidamente interesse no Nobel da Paz, insistindo que pôs fim a vários conflitos internacionais e que o prémio deveria ser atribuído com base no número de guerras solucionadas.

Trump e Machado almoçaram na quinta-feira na Casa Branca, ela ofereceu-lhe a sua medalha do Nobel e foram tiradas fotos, mas não foram fornecidos pormenores sobre a conversa entre ambos, apesar de a líder da oposição venezuelana ter afirmado que o Presidente norte-americano está empenhado na sua causa.

Pouco depois da captura de Maduro, agora detido nos Estados Unidos, Trump declarou que Machado, que tinha deixado secretamente a Venezuela em dezembro para receber o Nobel em Oslo, não tinha qualificações para liderar o país.

Agora, o Governo norte-americano continua a excluir a líder da oposição do processo de transição na Venezuela, argumentando que esta não dispõe de apoios suficientes para assumir o poder, e optou por trabalhar com o Governo da Presidente interina (a vice-presidente do regime Maduro), Delcy Rodríguez, que, segundo Trump, está sob a sua tutela e tem cumprido “todas as exigências”.