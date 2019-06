Vai à República Dominicana? Governo pede que tenha cuidado com o que bebe

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português pediu a todos os turistas nacionais que se desloquem à República Dominicana que tenham cuidado com as bebidas que consomem, recordando que a água do país não é potável. O alerta do Governo surgiu depois das recentes notícias que indicam que vários turistas norte-americanos morreram enquanto estavam hospedados em hotéis de luxo na ilha.

"Sugerimos aos nossos cidadãos que têm como destino a República Dominicana que mantenham as precauções habituais de segurança, nomeadamente no que diz respeito ao consumo de bebidas de qualquer tipo, lembrando que a água da rede pública (da torneira) não é viável para o consumo humano", lê-se na seção dedicada à ilha no Portal das Comunidades, onde se recorda que ainda não é "completamente claro o motivo dos óbitos, que poderão estar relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas contrafeitas".