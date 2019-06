Uma adolescente argentina ficou em coma depois de ir passar férias à República Dominicana, numa onda de mortes misteriosas que tem ocorrido no país.

Candela Saccone, de 15 anos, tinha marcada a viagem de volta no dia 19 de junho quando começou a ficar doente no dia do regresso, com sintomas de tonturas, vómitos e desidratação, segundo a mãe, citada pelo Daily Mail. Os médicos do país diagnosticaram-na com uma forma de condição diabética fatal apesar de a sua família garantir que esta não tinha sinais de diabetes.

Esta forma diabética ocorre quando o corpo não consegue produzir suficiente insulina.

Segundo a CNN, a jovem mantém-se em coma e condição crítica, depois de ter sido transportada de Punta Cana para o General Hospital of the Plaza de la Salud em Santo Domingo.

No período de dois anos, já são 19 morte de norte-americanos. O número, além de outros fatores como os sintomas surgirem depois das vítimas ingerirem alguma bebida em resorts, tem levantado dúvidas e levou o FBI a investigar a situação, enviando uma equipa de investigadores para a República Dominicana.

A penúltima morte ocorreu a 17 de junho , no Boca Chico Resort, em Santo Domingo e vitimou Vittorio Caruso, um reformado que vendeu a sua pizzaria em Long Island, nos EUA. Morreu com 56 anos, dias depois de ter sido internado com dificuldades respiratórias após ter bebido "alguma coisa". É possível que a causa tenha sido um ataque cardíaco.

"Não há nenhum mistério quanto a estas mortes", garantiu há dias o ministro do Turismo dominicano, Fernando Javier García. "Não temos assistido a um pico pouco habitual de mortes de cidadãos norte-americanos", disse recentemente à CNN fonte o Departamento de Estado.

A tese é que são casos isolados. As outras hipóteses falam em envenenamento com bebidas adulteradas, retiradas dos dispensadores e minibares dos quartos dos hotéis e a contaminação com algum produto químico, como pesticidas.

É verdade é que as mortes têm-se acumulado: em 2018, morreram 11 norte-americanos e este ano já foram oito.

O FBI começou a investigar a partir da quarta morte, quando Nathaniel Holmes e Cynthia Day, de 63 e 49 anos, foram encontrados sem vida no seu quarto do Bahia Principe La Romana. Ambos tinham hemorragias internas, incluindo no pâncreas. O homem mostrava um coração aumentado e cirrose e ela tinha líquido no cérebro. A autópsia concluiu que a causa de morte foi falência respiratória e edema pulmonar.

Destaca-se ainda o caso de Miranda Schaup-Werner, encontrada morta há uns dias, depois de beber algo de um minibar. Morreu de ataque cardíaco, edema pulmonar e falência respiratória, segundo as autoridades dominicanas.



Governo português pede cuidado com o que se bebe

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português pediu a todos os turistas nacionais que se desloquem à República Dominicana que tenham cuidado com as bebidas que consomem, recordando que a água do país não é potável. O alerta do Governo surgiu depois das recentes notícias que indicam que vários turistas norte-americanos morreram enquanto estavam hospedados em hotéis de luxo na ilha.

"Sugerimos aos nossos cidadãos que têm como destino a República Dominicana que mantenham as precauções habituais de segurança, nomeadamente no que diz respeito ao consumo de bebidas de qualquer tipo, lembrando que a água da rede pública (da torneira) não é viável para o consumo humano", lê-se na seção dedicada à ilha no Portal das Comunidades, onde se recorda que ainda não é "completamente claro o motivo dos óbitos, que poderão estar relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas contrafeitas".

O MNE considera que o alarmismo provocado pela morte "de um pequeno número de turistas" se deve muito à nacionalidade dos mesmos e recorda que a República Dominicana "recebe 6 milhões de visitantes por ano sem que sejam registados incidentes de relevo".

Aos turistas portugueses é aconselhado que façam um seguro médico e de viagem pois "a assistência sanitária de hospitais privados é de melhor qualidade, mas a preços muito elevados". Os viajantes devem tomar vacinas contra a difteria, o tétano, a poliomielite, a febre tifóide, as hepatites A e B e a raiva.