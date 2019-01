No final de 2016, um alegado "ataque sónico" levou diplomatas norte-americanos acreditados em Havana a sentir dores nos ouvidos, perda de audição e perturbações da fala. Washington chegou a retirar metade do seu pessoal da embaixada e a expulsar diplomatas cubanos dos Estados Unidos por acreditar tratar-se de um ataque dos serviços secretos cubanos. Agora, suspeita-se que estes sintomas tenham sido provocados por uma espécie de grilos.

Entre dezembro de 2016 e agosto de 2017, pensou-se que diplomatas dos Estados Unidos em Havana teriam sido expostos à emissão de ultrassons no Hotel Capri. Uma investigação conjunta dos dois países analisou o sucedido mas não foi encontrado nada suspeito.

Agora, dois biólogos garantem que os sons terão sido emitidos por uma espécie local de grilos, o Anurogryllus celerinictus. O norte-americano Alexander Stubbs da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e o britânico Fernando Montealegre-Zapata da Universidade de Lincoln, no Reino Unido, basearam-se numa gravação áudio publicada pela AP, noticiou na segunda-feira o El País.

"Apesar de desconcertantes, os misteriosos sons em Cuba não são fisicamente perigosos e não constituem um ataque sónico", destaca o estudo. "Isto oferece provas de que o canto de um grilo, mais do que um ataque sónico ou outro aparelho tecnológico, é o causador do som da gravação divulgada".



Os autores do estudo sublinharam, no entanto, que as suas conclusões não afastam por completo a possibilidade de os diplomatas norte-americanos terem sido alvo de um ataque.