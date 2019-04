Cerimónia ocorreu em Los Angeles. Incidente provocou três feridos, segundo a polícia.

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas na sequência de um tiroteio que aconteceu durante o funeral do rapper norte-americano, Nipsey Hussle, em Los Angeles. De acordo com o The Sun, as vítimas são três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 30 e os 35 anos.



O rapper, nomeado para os prémios Grammy 2019, foi morto no último dia de março. Ao Los Angeles Time, uma fonte policial assumiu que o cantor terá sido baelado por um jovem que abriu fogo a curta distância e que o tiroteio terá sido planeado por gangues.



"Ter inimigos poderosos é uma bênção", publicou na rede social Twiterr o rapper, algumas horas antes de sua morte.

Nipsey Hussle, de 33 anos, foi nomeado para os Grammy, em fevereiro, na categoria de Melhor Álbum de Rap por Victory Lap, mas o prémio foi entregue a

. O rapper, cujo nome verdadeiro era Ermias Asghedom, começou a sua carreira em 2005 e era conhecido por dar emprego a pessoas com dificuldades graves, inclusive sem-abrigo.