Outras escolas espanholas, como é o caso da Escola de Montseny, estão a seguir o exemplo. Anna Turzó, mãe que faz parte da comissão que reavaliou o catálogo, disse ao jornal espanhol que "na primeira infância, as crianças são esponjas e absorvem tudo à sua volta, pelo que acabam por assumir como normais os padrões sexistas. Por outro lado, na escola primária os alunos já têm mais capacidade crítica e os livros podem ser uma oportunidade para aprender, para que eles próprios tomem consciência dos elementos sexistas".



No futuro, a escola pretende adquirir novos exemplares. Os novos livros serão de edições mais recentes e refletem preocupação ao nível das questões de género.



Estel Crusellas, da escola Fort Pienc, também em Barcelona, explica que "o tipo de livros que as crianças leem é muito importante, porque os livros tradicionais reproduzem os estereótipos de género e é bom ter livros disponíveis que os corrompam".

A escola Tàber, em Barcelona, retirou 200 livros do catálogo da biblioteca infantil. A justificação passa por acharem que esses mesmos livros são "tóxicos" para as crianças e considerados sexistas A Bela Adormecida e O Capuchinho Vermelho fazem parte da lista dos livros excluídos. Segundo avança o jornal espanhol El País, no processo de revisão dos livros que fazem parte do catálogo infantil, os responsáveis identificaram características específicas que podem ser consideradas "tóxicas". Nas várias obras, a personagem masculina é associada a valores como coragem e competitividade. A mesma mostra ainda sinais de violência e defesa para com a personagem feminina que, por sua vez, se mostra ser incapaz, dependente e frágil.