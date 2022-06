Ucrânia suspende exportação de gás, carvão e óleo

O governo ucraniano aprovou medidas para suspender as exportações de gás, carvão e óleo ucraniano por causa da invasão da Rússia. Em causa está uma resolução do governo, publicada esta segunda-feira, que diz que o envio destes produtos para o estrangeiro é "proibido em tempos de guerra" e que a medida está ligada com a "agressão armada da Federação da Rússia e a imposição da lei marcial na Ucrânia".