Ucrânia: Seguro "condena nos termos mais veementes" ataque da Rússia contra Kiev

O ataque da Rússia esta quinta-feira foi considerado um dos piores ataques contra a capital da Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

O Presidente da República, António José Seguro, condenou esta quinta-feira "nos termos mais veementes" o ataque da Rússia contra Kiev, que segundo as autoridades ucranianas provocou mais de 20 mortos, e expressou solidariedade para com o Presidente da Ucrânia.



António José Seguro apresentou condolências às famílias das vítimas do ataque russo Lusa/EPA

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, "o Presidente António José Seguro condena nos termos mais veementes mais um brutal e devastador ataque com drones pela Federação Russa contra a capital ucraniana, em clara violação do direito internacional humanitário, do qual resultaram já pelo menos 20 mortes e cerca de uma centena de feridos".

"O Presidente da República solidariza-se com o Presidente Volodymyr Zelensky e com o povo ucraniano e, em seu nome pessoal e no do povo Português, apresenta sentidas condolências às famílias das vítimas", lê-se na mesma nota.

António José Seguro "expressa também o desejo e o empenho de Portugal em que se encontre uma solução que ponha rapidamente termo a esta guerra e garanta uma paz justa, abrangente e duradoura, em linha com o direito internacional, e que assegure o respeito pela soberania e integridade territorial da Ucrânia".

Esta quinta-feira de madrugada, a Federação Russa lançou uma ofensiva com mísseis e drones contra Kiev, que segundo o último balanço das autoridades ucranianas provocou mais de 20 mortos e foi considerado um dos piores ataques contra a capital da Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.