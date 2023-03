Ex-ministro grego atacado por grupo de manifestantes acaba com o nariz partido

Yanis Varoufakis, ex-ministro das Finanças grego, sofreu, esta sexta-feira, um ataque onde ficou com o nariz partido.







REUTERS/Costas Baltas

Yanis Varoufakis encontrava-se num restaurante em Exarchia, em Atenas, com membros do DiEM25, Movimento Democracia na Europa 2025, criado pelo mesmo.O grupo que protagonizou o ataque invadiu o restaurante e numa primeira instância atacou verbalmente Yanis Varoufakis, acusando-o de ter assinado o resgate da Troika à Grécia, em 2015.Yanis Varoufakis levantou-se e foi falar com o grupo que terá reagido com violência espancando-o ainda dentro do restaurante, onde as câmaras de segurança filmaram o momento.O atualmente membro do parlamento grego foi levado para o hospital para ser examinado e eventualmente engessado.No site oficial do DiEM25 foi publicado: "Não temos medo, não recuaremos e não recuamos diante a intimidação. O MERA25 Grécia e o DiEM25 continuarão a enfrentar as mentiras e defender as pessoas comuns na Grécia".O porta-voz do governo já utilizou o Twitter para reagir ao ataque e garantiu que "a polícia grega fará o que for necessário para que os perpetradores enfrentem a justiça".