Twitter enfrenta avaria à escala mundial

A Twitter estava a procurar resolver uma avaria à escala mundial às 23h35 de Lisboa, depois de dois dias movimentados na rede social pela sua gestão controversa de um artigo político, em plena campanha eleitoral para as presidenciais.

"Sabemos que as pessoas estão com problemas para enviar mensagens e utilizar o Twitter. Estamos a procurar resolver o problema o mais rapidamente possível", confirmou à AFP um porta-voz do grupo californiano.