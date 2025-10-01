Turquia retira 11 pessoas da flotilha humanitária a caminho de Gaza

"11 pessoas, incluindo três cidadãos turcos, que tinham solicitado assistência, foram retiradas para terra pelas nossas Forças Navais”, indicou o governo turco.

A Turquia anunciou hoje ter retirado 11 pessoas que integravam a flotilha humanitária Global Sumud, que se dirige para Gaza, perante receios de um confronto com as autoridades israelitas.



Segundo o Ministério da Defesa da Turquia, citado pela televisão estatal TRT, entre os ativistas que foram retirados encontram-se três cidadãos turcos.

O ministério turco não adiantou a nacionalidade dos restantes ativistas, nem as circunstâncias que os levaram a deixar a flotilha.

Estima-se em cerca de 500 os ativistas a bordo da meia centena de embarcações que integram a flotilha.

“No âmbito das operações de ajuda humanitária conduzidas por navios civis no Mediterrâneo Oriental, 11 pessoas, incluindo três cidadãos turcos, que tinham solicitado assistência, foram retiradas para terra pelas nossas Forças Navais”, indicou o ministério em comunicado.

Na véspera, as Forças Armadas turcas tinham declarado que estavam preparadas, “se necessário”, para realizar operações de assistência em coordenação com parceiros internacionais.

A Flotilha Global Sumud, com ajuda humanitária para Gaza, confirmou hoje estar a menos de 90 milhas náuticas (160 quilómetros) do enclave palestiniano, ultrapassando o ponto alcançado em junho pelo navio “Madleen” quando foi intercetado pelo Exército israelita.

A organização da flotilha, composta por mais de 40 embarcações transportando medicamentos e alimentos para entregar na Faixa de Gaza, indicou nas redes sociais que, apesar de “uma noite de táticas de intimidação” do Exército israelita, os membros da flotilha permanecem “calmos”.

“Longe de nos dissuadir, as ameaças apenas fortaleceram a nossa determinação em continuar”, o que passa por “romper o cerco israelita” à Faixa de Gaza e completar esta “missão não-violenta de solidariedade”, lê-se no comunicado divulgado nas redes sociais.

Três portugueses – a líder bloquista, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício – integram a flotilha humanitária.

A agência Lusa tentou hoje contactar via telemóvel alguns dos elementos portugueses que integram a flotilha humanitária mas até ao momento o contacto não foi possível.