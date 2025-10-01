Oktoberfest em Munique suspenso após ameaça de bomba

Há relatos de tiros e explosões a norte da cidade. Como consequência, uma pessoa morreu e uma outra está desaparecida.
O Oktoberfest, o festival da cerveja em Munique, Alemanha, foi suspenso na manhã desta quarta-feira depois de uma explosão ter desencadeado um incêndio num edifício residencial a norte da cidade. Como consequência, pelo menos uma pessoa morreu e uma outra está desaparecida. As autoridades estão agora a investigar uma possível ameaça de bomba.
Festival Oktoberfest suspensoAP Photo/Matthias Schrader
"O Oktoberfest permanecerá fechado provisoriamente até as 17h (16h de Lisboa) por um alerta de bomba, relacionado com uma explosão no norte de Munique", informou a organização do evento.
Esta suspensão ocorreu depois de terem sido ouvidos vários tiros e explosões no norte de Munique, segundo a imprensa local, - o que levou à mobilização de polícias e bombeiros.
"De acordo com os primeiros elementos da investigação, o prédio residencial foi incendiado após uma disputa familiar", indicou a polícia.
Num outro edifício, perto do local onde ocorreu o incidente, as autoridades descobriram artefatos explosivos. Além disso, foi também encontrada uma carrinha completamente queimada. Apesar disso, um porta-voz da polícia garante que neste momento não há qualquer tipo de perigo público para a cidade.
As autoridades estarão também a investigar uma possível ligação entre este incidente e o movimento Antifa, escreve o jornal alemão Bild.
O Oktoberfest começou a 20 de setembro e termina a 5 de outubro. No ano passado, este evento recebeu mais de seis milhões de visitantes.
O discurso de Donald Trump na AG da ONU foi um insulto às Nações Unidas, uma humilhação para Guterres, uma carta aberta a determinar a derrotada da Ordem Internacional Liberal, baseada no sistema onusiano. Demasiado mau para passar em claro, demasiado óbvio para fingirmos que não vimos.