Oktoberfest em Munique suspenso após ameaça de bomba

Há relatos de tiros e explosões a norte da cidade. Como consequência, uma pessoa morreu e uma outra está desaparecida.

O Oktoberfest, o festival da cerveja em Munique, Alemanha, foi suspenso na manhã desta quarta-feira depois de uma explosão ter desencadeado um incêndio num edifício residencial a norte da cidade. Como consequência, pelo menos uma pessoa morreu e uma outra está desaparecida. As autoridades estão agora a investigar uma possível ameaça de bomba.



Festival Oktoberfest suspenso AP Photo/Matthias Schrader

"O Oktoberfest permanecerá fechado provisoriamente até as 17h (16h de Lisboa) por um alerta de bomba, relacionado com uma explosão no norte de Munique", informou a organização do evento.

Esta suspensão ocorreu depois de terem sido ouvidos vários tiros e explosões no norte de Munique, segundo a imprensa local, - o que levou à mobilização de polícias e bombeiros.

"De acordo com os primeiros elementos da investigação, o prédio residencial foi incendiado após uma disputa familiar", indicou a polícia.

Num outro edifício, perto do local onde ocorreu o incidente, as autoridades descobriram artefatos explosivos. Além disso, foi também encontrada uma carrinha completamente queimada. Apesar disso, um porta-voz da polícia garante que neste momento não há qualquer tipo de perigo público para a cidade.

As autoridades estarão também a investigar uma possível ligação entre este incidente e o movimento Antifa, escreve o jornal alemão Bild.

O Oktoberfest começou a 20 de setembro e termina a 5 de outubro. No ano passado, este evento recebeu mais de seis milhões de visitantes.