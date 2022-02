Erdogan afirmou ter mostrado disponibilidade para mediar as negociações entre a Ucrânia e a Rússia por ter "boas relações" com ambos os países.

Turquia diz que não pode cortar laços nem com a Rússia nem com a Ucrânia

O presidente turco, Recep Erdogan, informou esta quarta-feira que a Turquia não pode abandonar as suas alianças com a Rússia ou a Ucrânia, criticando a diplomacia ocidental por não ter tido sucesso na sua negociação com Moscovo.







De acordo com a NTV, Erdogan reforçou a sua disponibilidade para mediar as conversas entre a Rússia, Ucrânia e a NATO por ter "boas ligações com todos". "Não é possível abandonar qualquer um dos países", sublinhou o presidente turco. "O nosso objetivo é que consigamos dar um passo que, se Deus quiser, consiga solucionar isto sem termos de abandonar ninguém.O presidente da Turquia, Erdogan, enviou uma mensagem à Rússia na terça-feira e disse que o reconhecimento da Rússia das regiões ucranianas é uma clara violação da unidade política, soberania e integridade territorial da Ucrânia, informou a Agência Anadolu.