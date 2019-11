Turquia anuncia detenção de mulher, irmã e cunhado do líder do ISIS morto pelos EUA

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, revelou, esta quarta-feira, que as autoridades do seu país detiveram a mulher, uma irmã e um cunhado de Abu Bakr Al-Baghdadi, antigo líder do autoproclamado Estado Islâmico que se suicidou após ser emboscado por forças norte-americanas. O anúncio das detenções deixou patente o clima de tensão que se vive entre Ancara e Washington, com o chefe de estado turco a criticar a postura dos EUA.

"Os EUA anunciaram que Al-Baghdadi se suicidou num túnel e fizeram um grande alarido à volta disso", atirou Erdogan, anunciando, então: "Mas posso revelar em primeira mão: prendemos a sua mulher e não fizemos barulho quanto a isso. Também capturámos a irmã e o cunhado na Síria", disse num discurso na Universidade de Ancara, citado pela imprensa internacional, sem revelar mais detalhes sobre a operação.

Al-Baghdadi suicidou-se durante uma operação militar norte-americana que o presidente dos EUA, Donald Trump, acompanhou em direto a partir da Casa Branca.

Considerado como o homem mais procurado do mundo, Al-Baghdadi era apontado como o responsável por múltiplos abusos e atrocidades no Iraque e na Síria e de vários ataques sangrentos em diversos países.

O "califa", que se autoproclamou em 2014 e que controlou o destino de sete milhões de pessoas no Iraque e na Síria, morreu "como um cão", afirmou Trump no domingo, quando anunciou a morte de Abu Bakr Al-Baghdadi numa comunicação ao país.

O "califado" territorial proclamado por Al-Baghdadi seria derrotado com a queda do último reduto da organização extremista em março passado no leste da Síria, mas o EI continua ativo em várias regiões no