A tempestade enfraqueceu nas últimas horas, mas quando atingiu a costa das Filipinas viajava a cerca de 200 km/h.

O tufão Mangkhut, o mais violento do ano, provocou a morte a pelo menos duas mulheres nas Filipinas, este sábado, onde atingiu o norte com fortes ventos e chuvas torrenciais, e uma outra em Taiwan, que foi varrida pelo mar revolto, conforme foi anunciado.

Duas mulheres foram encontradas enterradas depois de um deslizamento de terra nas Filipinas provocado pelas fortes chuvas devido à passagem do tufão, segundo a polícia. A passagem do tufão causou quedas de árvores, telhados arrancados e cortes de energia em Luzon, a principal ilha do arquipélago filipino.

Em Taiwan, localizada a poucas centenas de quilómetros das Filipinas e no caminho do tufão, fortes chuvas caíram sob o efeito do Mangkhut e uma mulher foi arrastada pelas ondas, disseram as autoridades. No Facebook, a Presidente Tsai Ing-wen pediu aos moradores que sejam cautelosos: "O tufão é poderoso e, embora não deva tocar em Taiwan, precisamos estar prontos e não encarar de maneira ligeira".



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">LOOK: The intensity of <a href="https://twitter.com/hashtag/OmpongPH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OmpongPH</a> onslaught can be seen in Laoag City, Ilocos Norte.<br>Photo by Annette Ablan, PRC Board of Director Ilocos Norte. <a href="https://t.co/C9uhLzq4Yp">pic.twitter.com/C9uhLzq4Yp</a></p>— Philippine Red Cross (@philredcross) <a href="https://twitter.com/philredcross/status/1040882392695660544?ref_src=twsrc%5Etfw">15 de setembro de 2018</a></blockquote>

A zona atingida pela passagem do tufão nas Filipinas tem uma população de cerca de 10 milhões de pessoas que vivem em habitações improvisadas. Este país é atingido todos os anos por cerca de 20 tufões que matam centenas de pessoas e exacerbam a pobreza.

Após a passagem do Mangkhut, que agora se está a deslocar para as áreas densamente povoadas do sul da China, as equipas de resgate filipinas foram enviadas para as áreas montanhosas rurais. Os ventos chegaram a atingir 330 quilómetros por hora. "Achamos que houve muitos danos", disse a secretária nacional de Bem-Estar Social, Virginia Orogo.