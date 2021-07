Tudo o que se sabe sobre o caso dos portugueses suspeitos de violarem duas jovens em Gijón

Duas jovens espanholas acusam quatro homens de as terem forçado a ter relações sexuais com elas. Acusados dizem que relações foram consensuais. Dois estão em prisão preventiva.

Quatro portugueses foram detidos em Gijón, Espanha, por suspeitas de violação coletiva de duas espanholas de 22 e 23 anos, na madrugada de sábado. Os cidadãos nacionais negam as acusações e asseguram que as relações sexuais foram consensuais. Dois vão ficar em prisão preventiva e os outros dois irão ficar em liberdade, mas impossibilitados de se poderem aproximar ou em comunicar com as alegadas vítimas.

De acordo com o Ministério Público espanhol citado pelos meios de comunicação daquele país, os dois portugueses ficam em prisão preventiva devido à gravidade dos alegados crimes e também por existir o perigo de fuga.

Os quatro foram ouvidos no tribunal de instrução criminal de Gijón no domingo. Nas declarações prestadas à juíza garantiram que as relações sexuais que mantiveram com as jovens foram consentidas pelas mesmas e que estavam inocentes de todas as acusações. A magistrada decretou que deviam ser mantidos em prisão preventiva dois dos portugueses e os outros dois puderam aguardar em liberdade que a juíza recebesse os testes médicos realizados às duas jovens para avaliar os indícios de violação, enquanto o Ministério Público recolhe os depoimentos das vítimas.