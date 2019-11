Trump volta a pedir a Boris Johnson e a Farage que se aliem

Donald Trump voltou a pedir a Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, e a Nigel Farage, líder do partido Brexit, que se unam para proteger as perspetivas de um acordo entre os Estados Unidos e o Reino Unido depois de o país sair da União Europeia.

As declarações de Trump surgem depois de no fim-de-semana o líder do partido Brexit ter anunciado que não se vai candidatar às eleições marcadas para 12 de dezembro, alegando que fará mais se estiver de fora a criticar o acordo feito por Boris Johnson e a promover os candidatos do seu partido. "Se Boris Johnson estivesse a promover um Brexit genuíno, não teríamos de lutar contra ele nestas eleições", justificou Nigel Farage, em entrevista à BBC.

Questionado sobre o líder que prefere, Donald Trump sublinha que é "amigo" dos dois e que espera que se unam de forma a salvaguardar a possibilidade de um acordo entre o Reino Unido e os Estados Unidos. #Eu gosto dos dois. Acho que o Boris vai acertar. São os dois meus amigos. Gostaria era mesmo de ver os dois unidos. Acho que essa é uma possibilidade", afirmou Donald Trump, citado pela Reuters.

O presidente dos Estados Unidos, que já tinha sugerido uma aliança eleitoral, tem referido que o Reino Unido pode realizar cinco vezes mais trocas comerciais com os Estados Unidos, mas tem acrescentado que os termos de um acordo com Bruxelas podem travar essa possibilidade.

Na semana passada, Donald Trump já tinha dito que seria "espetacular" que Johnson e Farage se aliassem. O presidente do partido Brexit respondeu na altura que só o fará se Johnson deixar cair o acordo com a União Europeia.