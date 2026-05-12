Trump visita a China acompanhado por 16 executivos

Trump quer abordar a criação de uma comissão de investimento e uma outra de comércio com a China.

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Donald Trump vai deslocar-se à China acompanhado por 16 executivos, que incluem Elon Musk, da Tesla, Tim Cook, da Apple, e Larry Fink, da BlackRock, noticiou o The New York Times na segunda-feira.



Um avião de transporte Boeing C-17 Globemaster III da Força Aérea dos EUA ao chegar ao Aeroporto Internacional de Pequim, antes da visita do presidente dos EUA, Donald Trump AP

O diário menciona uma lista fornecida pela Casa Branca, que inclui também Kelly Ortberg, da Boeing, David Solomon, do Goldman Sachs, Cristiano Amon, da Qualcomm, Stephen Schwarzman, da Blackstone, e Larry Culp, da GE Aerospace.

Entre os acompanhantes estão ainda os presidentes executivos de Cargill, Citi, Coherent, Illumina, Mastercard, Micron e Visa.

As únicas mulheres são Jane Fraser, do Citi, e Dina Powell, da Meta.

Sempre segundo o New York Times, que cita membros do governo, Trump quer abordar a criação de uma comissão de investimento e uma outra de comércio com a China.

A inclusão de Musk parece indicar uma reaproximação com Trump, depois da saída do governo, em maio de 2025, onde dirigiu o designado Departamento de Eficiência Governamental, focado no corte da despesa pública.

Trump e Musk separaram-se depois de um forte confronto suscitado pelo pacote orçamental impulsionado por aquela.

Depois do regresso de Trump à Casa Branca especulou-se que Musk poderia ser intermediário com a China, uma vez que por várias vezes elogiou a presença da Tesla no país asiático.

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