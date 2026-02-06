Trump publica vídeo em que o casal Obama surge como macacos

Casa Branca diz que é uma "indignação falsa". Democratas afirmam que é uma atitude repugnante.

O presidente norte-americano, Donald Trump, publicou esta quinta-feira, 5 de fevereiro, um vídeo em que o antigo presidente dos Estados Unidos Barack Obama e a sua mulher, Michelle Obama, surgem como macacos, provocando a indignação de vários líderes democratas e acusações de racismo contra Donald Trump.



Publicação de Donald Trump com vídeo de Barack e Michelle Obama alterados DR

No final de um vídeo de um minuto com uma teoria sobre as eleições, publicado na plataforma Truth Social, os rostos dos Obamas aparecem sobrepostos aos corpos de macacos por cerca de um segundo. O vídeo repete alegações de que a empresa de apuração de votos Dominion Voting Systems ajudou a "roubar" a eleição de 2020 de Trump, teoria desmentida por vários tribunais. A canção "The Lion Sleeps Tonight" toca ao fundo quando o casal Obama aparece por cima do corpo de macacos.

Questionada sobre o vídeo, Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, afirmou que era uma "indignação falsa". "Isto é de um meme a mostrar o presidente Trump como o rei da selva e os democratas como personagens do Rei Leão".

No entanto, a associação entre pessoas de ascendência africana e macacos é, historicamente reconhecida como sendo racista e era uma associação muitas vezes feita por esclavagistas e segregacionistas para menorizar a humanidade dos negros.

O gabinete do governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, condenou a publicação, afirmando que é um "comportamento repugnante". "Comportamento repugnante do Presidente. Todos os republicanos devem denunciar isto. Agora", pode ler-se na rede social X.

Ben Rhodes, ex-conselheiro de Segurança Nacional e aliado próximo de Barack Obama, também condenou as imagens. "Deixem que Trump e os seus seguidores racistas sejam assombrados pela noção de que os americanos do futuro verão os Obamas como figuras adoradas, enquanto o estudam a ele [Trump] como uma nódoa na nossa história", escreveu no X.

No primeiro ano de seu segundo mandato na Casa Branca, Trump intensificou o uso de imagens geradas por Inteligência Artificial na Truth Social e noutras plataformas, muitas vezes para celebrar seu nome e tentar ridicularizar seus críticos. No ano passado, Trump publicou um vídeo gerado por IA que mostrava Barack Obama a ser detido no Salão Oval e aparecendo atrás das grades, vestindo um uniforme laranja de prisioneiro.