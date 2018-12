O presidente dos EUA e Melania Trump estiveram algumas horas a atender telefonemas de crianças na véspera de Natal, na sala de jantar da Casa Branca, para lhes desejarem uma quadra feliz.

Uma dessas crianças foi o pequeno Coleman, de sete anos, que tinha esperança de conseguir acesso à à Norad, a Agência Governamental de Defesa Aeroespacial norte-americana que monitoriza nesta altura os "movimentos" do Pai Natal e mostra em tempo real a rota que este segue.

Em vez de aceder ao pedido do menor, Donald Trump perguntou-lhe se ainda acredita no Pai Natal, ao que Coleman respondeu que sim. "Aos sete anos já é raro, certo?", questionou Trump. Não é claro o que a criança norte-americana retorquiu, mas sabe-se que ficou sem saber por onde andava o Pai Natal.

Melania Trump foi, por outro lado, mais comedida nas respostas e disse a todas as crianças com quem falou que: "espero que os teus sonhos se realizem".





Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1